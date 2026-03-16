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    • San Pedro: Vuelco de un micro en la Ruta 9 a la altura de Gobernador Castro dejó decenas de heridos

    Un colectivo con 50 pasajeros despistó durante la madrugada, en el partido de San Pedro, alrededor de 40 personas fueron asistidas en hospitales de la zona.

    16 de marzo de 2026 - 09:56
    Un micro de larga distancia volcó durante la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 178, en jurisdicción de Gobernador Castro.

    Un micro de larga distancia volcó durante la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 178, en jurisdicción de Gobernador Castro.

    Facebook Betty Rodríguez - Info

    Un micro de larga distancia volcó durante la madrugada de este lunes en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 9, a la altura de Gobernador Castro, en el partido de San Pedro, provocando un amplio operativo de emergencia y dejando como saldo decenas de personas heridas que debieron ser trasladadas a distintos centros de salud de la región.

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    Vuelco de un micro en la Ruta 9: cómo ocurrió el accidente

    El siniestro vial se produjo cuando un colectivo de larga distancia de la empresa LEO, marca Scania Metalsur, perdió el control por causas que todavía se encuentran bajo investigación y terminó volcando sobre el cantero central de la autovía.

    El vehículo era conducido por un hombre de 43 años y, de acuerdo a la información brindada por fuentes policiales del Destacamento de Gobernador Castro, no hubo participación de terceros vehículos en el episodio.

    Al momento del accidente el micro transportaba a 50 pasajeros, lo que generó una rápida intervención de los servicios de emergencia debido a la magnitud del hecho.

    Operativo sanitario tras el accidente en Gobernador Castro

    Tras el vuelco se desplegó un importante operativo sanitario en el que participaron ambulancias de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro.

    Los equipos médicos trabajaron de forma coordinada para asistir a los pasajeros heridos y trasladarlos principalmente al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa” de San Pedro, además de otros centros de salud cercanos.

    Personal policial, bomberos y servicios sanitarios permanecieron varias horas en el lugar para asistir a los afectados y ordenar el tránsito en la zona del accidente.

    Estado de los heridos tras el vuelco del micro en Ruta 9

    Según el último parte sanitario difundido por las autoridades, alrededor de 40 pacientes recibieron atención médica en el hospital de San Pedro y otros establecimientos de salud.

    La mayoría de los lesionados presenta politraumatismos y fracturas en miembros superiores, especialmente en hombros y codos. Por este motivo se realizaron estudios de diagnóstico por imágenes, como radiografías y tomografías, para determinar la gravedad de las lesiones.

    Asimismo, se confirmó que uno de los pasajeros debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia debido a la complejidad de su cuadro clínico.

    Mientras tanto, en el lugar del accidente trabajó personal de la Policía Vial junto a peritos de la Policía Científica para establecer la mecánica del despiste. La investigación quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno del Departamento Judicial de San Nicolás.

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