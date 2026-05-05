Pequeño J: el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela llegó a la Argentina

Pequeño J es el principal acusado del triple homicidio de Morena Verdi (20), Lara Morena Gutiérrez (15) y Brenda del Castillo (20).

Con la cabeza rapada y las manos esposadas, llegó a las 20.45 al país Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, después de un viaje que partió desde Lima, Perú, donde estaba detenido luego de ser capturado por Interpol hace más de seis meses.

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Su traslado se realizó durante un operativo de gran magnitud coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por la Policía Federal Argentina (PFA), que incluyó además otras tres extradiciones desde Perú y Paraguay.

“Pequeño J” fue entregado al personal del Servicio Penitenciario Federal para trasladarlo a la cárcel de Marcos Paz, desde donde será indagado este martes a través de Zoom.

Principal acusado del triple homicidio

El joven es uno de los principales acusados por el brutal triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025, en el que asesinaron a Morena Verdi (20), Lara Morena Gutiérrez (15) y Brenda del Castillo (20).

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) entregó esta mañana al acusado a los agentes de la Interpol para proceder con su extradición. El procedimiento oficial empezó a las 4:36 hora de Perú, en las instalaciones del penal de Ancón II.

Este martes declara “Pequeño J”

El acusado será indagado este martes a través de Zoom por el juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez.

“Pequeño J” está señalado como integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico y es considerado por los investigadores como uno de los que planificó el secuestro, tortura y asesinato de las tres jóvenes.

El caso ya tiene 11 personas identificadas, varios detenidos, y se maneja una hipótesis firme que apunta a una represalia narco ejecutada de manera coordinada para recuperar droga presuntamente robada a la organización.