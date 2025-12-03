El Banco Nación junto a la Dirección de Turismo lanzó en San Pedro el programa "Viajá+"

El Centro de Comercio de San Pedro, en colaboración con la Dirección de Turismo y el Banco Nación (BNA), convocaron a la presentación del programa "Viajá+", una nueva herramienta financiera diseñada para impulsar la actividad turística de cara a la próxima temporada. notisanpedro.info

En un encuentro convocado por el Centro de Comercio de San Pedro junto a la Dirección de Turismo y el Banco Nación, se presentó el programa “Viajá+”, una propuesta destinada a fortalecer la actividad turística de cara a la próxima temporada. Prestadores locales participaron del evento para conocer los beneficios y herramientas que ofrece la iniciativa.

Qué es el programa “Viajá+” del Banco Nación El programa “Viajá+ con BNA” es una herramienta financiera creada para dinamizar el turismo interno y potenciar la economía del sector en todo el país. La iniciativa combina opciones de financiación, descuentos y facilidades para que más argentinos accedan a paquetes, alojamiento y servicios turísticos con condiciones preferenciales.

Cuotas, descuentos y beneficios para los clientes del BNA Entre los principales atractivos, el Banco Nación ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés en consumos turísticos mediante tarjetas Visa y Mastercard, especialmente en temporadas altas. También se suman descuentos de hasta el 20% en gastronomía y productos regionales, además de beneficios en hotelería, transporte y alquiler de autos, con reintegros y promociones adicionales según vigencia.

Cómo pueden adherirse los prestadores turísticos de San Pedro Los prestadores locales pueden incorporarse al programa a través de la plataforma “BNA Viajes”, disponible en Tienda BNA y MODO BNA+. Para participar, deben completar el registro y vincular su inventario mediante un Channel Manager o una extranet gratuita. Esta integración permite visibilizar su oferta ante millones de clientes y mejorar la competitividad del destino.

