miércoles 03 de diciembre de 2025
    • El Banco Nación junto a la Dirección de Turismo lanzó en San Pedro el programa "Viajá+"

    El Banco Nación presentó en San Pedro el programa “Viajá+”, una herramienta que ofrece financiación, descuentos y nuevas oportunidades comerciales.

    3 de diciembre de 2025 - 14:15
    El Centro de Comercio de San Pedro, en colaboración con la Dirección de Turismo y el Banco Nación (BNA), convocaron a la presentación del programa "Viajá+", una nueva herramienta financiera diseñada para impulsar la actividad turística de cara a la próxima temporada.

    En un encuentro convocado por el Centro de Comercio de San Pedro junto a la Dirección de Turismo y el Banco Nación, se presentó el programa “Viajá+”, una propuesta destinada a fortalecer la actividad turística de cara a la próxima temporada. Prestadores locales participaron del evento para conocer los beneficios y herramientas que ofrece la iniciativa.

    Qué es el programa “Viajá+” del Banco Nación

    El programa “Viajá+ con BNA” es una herramienta financiera creada para dinamizar el turismo interno y potenciar la economía del sector en todo el país. La iniciativa combina opciones de financiación, descuentos y facilidades para que más argentinos accedan a paquetes, alojamiento y servicios turísticos con condiciones preferenciales.

    Cuotas, descuentos y beneficios para los clientes del BNA

    Entre los principales atractivos, el Banco Nación ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés en consumos turísticos mediante tarjetas Visa y Mastercard, especialmente en temporadas altas. También se suman descuentos de hasta el 20% en gastronomía y productos regionales, además de beneficios en hotelería, transporte y alquiler de autos, con reintegros y promociones adicionales según vigencia.

    Cómo pueden adherirse los prestadores turísticos de San Pedro

    Los prestadores locales pueden incorporarse al programa a través de la plataforma “BNA Viajes”, disponible en Tienda BNA y MODO BNA+. Para participar, deben completar el registro y vincular su inventario mediante un Channel Manager o una extranet gratuita. Esta integración permite visibilizar su oferta ante millones de clientes y mejorar la competitividad del destino.

