San Pedro presenta "Juego Milenario", el documental que une ajedrez, cultura y educación

La Casa de la Cultura Fabián Miranda del Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro realizará una presentación especial del documental “Juego Milenario” este viernes 6 de diciembre a las 18.30. La actividad, con entrada libre y gratuita, invita a la comunidad a conocer una obra que combina historia, educación y cultura.
Un documental que recorre la historia del ajedrez
“Juego Milenario” es una producción educativa que aborda el origen del ajedrez y su vínculo con diversas disciplinas como las matemáticas, la literatura, el cine y la tecnología. Estrenado en la Biblioteca Nacional, el filme se convirtió en un recurso de alto valor para escuelas, clubes e instituciones culturales de todo el país.
Entrevistas con referentes del ajedrez y la cultura
El documental incluye testimonios de figuras destacadas del ámbito ajedrecístico y académico, entre ellas Candela Francisco, Gran Maestra Internacional Femenina; María José Campos, Maestra Internacional Femenina; Carolina Hurtado, entrenadora; Juan Sebastián Morgado, investigador; Carlos Skliar, académico de FLACSO y CONICET; y la escritora Sylvia Iparraguirre.
La mirada del director y el aporte educativo de la obra
La presentación contará con la presencia del director, Diego H. Romero, quien compartirá detalles del proceso creativo y la perspectiva pedagógica que sostiene la obra. La propuesta invita a valorar el ajedrez como herramienta para el pensamiento crítico, combinando historia, cultura y deporte en una experiencia accesible para toda la comunidad.