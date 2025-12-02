martes 02 de diciembre de 2025
    • San Pedro presenta "Juego Milenario", el documental que une ajedrez, cultura y educación

    En San Pedro la Casa de la Cultura del SEC presenta una función gratuita de “Juego Milenario”, el documental que explora la historia del ajedrez.

    2 de diciembre de 2025 - 17:00
    La Casa de la Cultura Fabián Miranda, perteneciente al Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, presenta una función especial abierta al público del documental «Juego Milenario»

    La Casa de la Cultura Fabián Miranda, perteneciente al Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, presenta una función especial abierta al público del documental «Juego Milenario»

    cronicasanpedro.com
    Juego-Milenario

    La Casa de la Cultura Fabián Miranda del Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro realizará una presentación especial del documental “Juego Milenario” este viernes 6 de diciembre a las 18.30. La actividad, con entrada libre y gratuita, invita a la comunidad a conocer una obra que combina historia, educación y cultura.

    Un documental que recorre la historia del ajedrez

    “Juego Milenario” es una producción educativa que aborda el origen del ajedrez y su vínculo con diversas disciplinas como las matemáticas, la literatura, el cine y la tecnología. Estrenado en la Biblioteca Nacional, el filme se convirtió en un recurso de alto valor para escuelas, clubes e instituciones culturales de todo el país.

    Entrevistas con referentes del ajedrez y la cultura

    El documental incluye testimonios de figuras destacadas del ámbito ajedrecístico y académico, entre ellas Candela Francisco, Gran Maestra Internacional Femenina; María José Campos, Maestra Internacional Femenina; Carolina Hurtado, entrenadora; Juan Sebastián Morgado, investigador; Carlos Skliar, académico de FLACSO y CONICET; y la escritora Sylvia Iparraguirre.

    La mirada del director y el aporte educativo de la obra

    La presentación contará con la presencia del director, Diego H. Romero, quien compartirá detalles del proceso creativo y la perspectiva pedagógica que sostiene la obra. La propuesta invita a valorar el ajedrez como herramienta para el pensamiento crítico, combinando historia, cultura y deporte en una experiencia accesible para toda la comunidad.

