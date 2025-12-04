jueves 04 de diciembre de 2025
    • San Pedro: El Centro de Comercio relanza su Cámara de Turismo y avanza en una agenda conjunta con el Municipio

    En San Pedro, la Cámara de Turismo del Centro de Comercio inició una nueva etapa de trabajo para mejorar servicios, planificación y promoción del destino.

    4 de diciembre de 2025 - 11:26
    El Centro de Comercio e Industria de San Pedro impulsó una nueva etapa para su Cámara de Turismo, buscando fortalecer la actividad local a través de una articulación directa con el gobierno municipal.

    notisanpedro.info

    El Centro de Comercio e Industria de San Pedro reactivó su Cámara de Turismo con una agenda orientada a fortalecer la actividad local, en articulación directa con la nueva Dirección Municipal. Durante un encuentro con prestadores y autoridades, se analizaron prioridades para mejorar servicios, planificación y promoción del destino.

    Fortalecimiento institucional y articulación pública–privada

    El relanzamiento de la Cámara de Turismo se concretó en una reunión encabezada por el presidente del Centro de Comercio, Daniel Churruarín, junto a los prestadores Martín Mari, Mariana Maroli y Marcela Cuñer. Por parte del Municipio, participó el nuevo director de Turismo, Ignacio Duzac, quien escuchó las propuestas del sector.

    Reclamos clave: información turística, calendario y cartelería

    Durante el encuentro, los prestadores expusieron necesidades prioritarias para mejorar la experiencia de quienes visitan San Pedro. Entre ellas, destacaron la importancia de una Oficina de Información Turística activa y con personal capacitado, la elaboración anticipada de un calendario turístico y la mejora de la cartelería y otras herramientas esenciales para el desarrollo del sector.

    Promoción del destino y trabajo conjunto a futuro

    Los referentes del Centro de Comercio remarcaron la urgencia de intensificar la difusión del destino a nivel provincial y nacional para recuperar un flujo turístico sostenido. Duzac manifestó su predisposición a trabajar sobre los ejes planteados, abriendo así una etapa de cooperación entre el sector público y privado para fortalecer el desarrollo turístico local.

    El Centro de Comercio e Industria de San Pedro impulsó una nueva etapa para su Cámara de Turismo, buscando fortalecer la actividad local a través de una articulación directa con el gobierno municipal.

