San Pedro: El Centro de Comercio relanza su Cámara de Turismo y avanza en una agenda conjunta con el Municipio

El Centro de Comercio e Industria de San Pedro impulsó una nueva etapa para su Cámara de Turismo, buscando fortalecer la actividad local a través de una articulación directa con el gobierno municipal. notisanpedro.info

El Centro de Comercio e Industria de San Pedro reactivó su Cámara de Turismo con una agenda orientada a fortalecer la actividad local, en articulación directa con la nueva Dirección Municipal. Durante un encuentro con prestadores y autoridades, se analizaron prioridades para mejorar servicios, planificación y promoción del destino.

Fortalecimiento institucional y articulación pública–privada El relanzamiento de la Cámara de Turismo se concretó en una reunión encabezada por el presidente del Centro de Comercio, Daniel Churruarín, junto a los prestadores Martín Mari, Mariana Maroli y Marcela Cuñer. Por parte del Municipio, participó el nuevo director de Turismo, Ignacio Duzac, quien escuchó las propuestas del sector.

Reclamos clave: información turística, calendario y cartelería Durante el encuentro, los prestadores expusieron necesidades prioritarias para mejorar la experiencia de quienes visitan San Pedro. Entre ellas, destacaron la importancia de una Oficina de Información Turística activa y con personal capacitado, la elaboración anticipada de un calendario turístico y la mejora de la cartelería y otras herramientas esenciales para el desarrollo del sector.

Promoción del destino y trabajo conjunto a futuro Los referentes del Centro de Comercio remarcaron la urgencia de intensificar la difusión del destino a nivel provincial y nacional para recuperar un flujo turístico sostenido. Duzac manifestó su predisposición a trabajar sobre los ejes planteados, abriendo así una etapa de cooperación entre el sector público y privado para fortalecer el desarrollo turístico local.

