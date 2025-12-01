lunes 01 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Jornada formativa reunió a estudiantes universitarios en una experiencia educativa

    Alumnos de la Universidad Provincial de Ezeiza participaron de una actividad organizada por la Fundación Vivi San Pedro y el Departamento Ejecutivo.

    1 de diciembre de 2025 - 16:40
    La actividad fue organizada por la Fundación Vivi San Pedro y el Departamento Ejecutivo representado por el director de Turismo, Ignacio Duzac, y el director de Educación, prof. Alan Ocampo.

    San Pedro Informa

    San Pedro fue sede de una enriquecedora jornada formativa que reunió a estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad Provincial de Ezeiza, quienes visitaron la ciudad acompañados por el docente Marcelo De Giacomo. La propuesta incluyó charlas, recorridos guiados y una experiencia integral destinada a profundizar la comprensión del patrimonio y la gestión turística local.

    Un encuentro impulsado por instituciones locales y académicas

    La actividad fue organizada por la Fundación Vivi San Pedro y el Departamento Ejecutivo, representado por el director de Turismo, Ignacio Duzac, y el director de Educación, profesor Alan Ocampo. También acompañó el Honorable Concejo Deliberante, con la presencia de los concejales Mauro De Rosa y Martín Rivas, quienes participaron del encuentro en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

    Durante la apertura, los funcionarios brindaron una charla orientada a comprender la gestión pública en materia educativa y turística, poniendo el foco en la identidad sampedrina y el potencial de su patrimonio histórico y natural como motores de desarrollo.

    Recorridos educativos por sitios emblemáticos de San Pedro

    Como parte central de la experiencia, los estudiantes visitaron espacios significativos de la ciudad. El recorrido incluyó la Basílica Nuestra Señora del Socorro, el Palacio Municipal Histórico y el Museo Histórico “Fray José María Bottaro”, donde profundizaron en procesos históricos, manifestaciones culturales y elementos patrimoniales que forman parte de la identidad local.

    La jornada también contempló una visita al sitio histórico Vuelta de Obligado, donde los alumnos pudieron vincular contenidos académicos con la importancia del lugar en la memoria nacional. Además, se realizaron paradas en distintos emprendimientos turísticos locales para observar modelos reales de desarrollo y gestión del sector.

    Fortalecimiento del vínculo académico y proyección turística

    La iniciativa buscó consolidar los lazos entre el ámbito universitario y la comunidad sampedrina, ofreciendo un espacio para el intercambio educativo y la promoción del patrimonio cultural, paisajístico y turístico de la región. Tanto los organizadores como los visitantes destacaron el valor de generar instancias que permitan difundir el potencial de San Pedro y promover nuevas miradas sobre su desarrollo.

    Estas actividades, coincidieron los responsables, contribuyen a que los futuros profesionales del turismo comprendan la articulación entre gestión pública, identidad territorial y proyectos productivos, a la vez que fortalecen el vínculo institucional con universidades que eligen a San Pedro como destino de formación.

    San Pedro: Jornada formativa reunió a estudiantes universitarios en una experiencia educativa

