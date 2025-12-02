San Pedro: Juan Cruz Acosta dará una conferencia y responderá sobre la denuncia por desvío de fondos

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz Acosta, convocó a una conferencia de prensa para este miércoles a las 10.15 con el objetivo de responder a la denuncia por presunto desvío de fondos del gremio y a las intimaciones del Gobierno para que él y la tesorera, su pareja, se presenten a trabajar.
Investigación judicial por presunto desvío de fondos
Acosta y la tesorera del STM, Luciana Pavón Duarte, son investigados por la Justicia por supuestas maniobras que incluirían falsificación de firmas, desvío de aportes y apropiación indebida de bienes del sindicato. El dirigente afirmó que está “tranquilo” y que podrán demostrar que las acusaciones “no son así”.
Intimaciones del Gobierno y un nuevo foco de conflicto
El Gobierno municipal notificó a ambos sindicalistas para que se presenten en sus puestos de trabajo, indicándoles a qué áreas deben concurrir. La conferencia de prensa convocada para el mismo horario sugiere que Acosta y Pavón Duarte no acatarán la notificación. Para el dirigente, estas acciones buscan “contrarrestar las medidas de fuerza”.
Paro confirmado y mensaje a los afiliados
En comunicación interna, Acosta sostuvo que las medidas gremiales buscan mejorar los salarios municipales y que el Ejecutivo intenta “desvirtuar” el reclamo. Afirmó que los trabajadores “no llegan a fin de mes” y llamó a sus afiliados a “seguir en pie de lucha”, ratificando el paro previsto para miércoles, jueves y viernes.