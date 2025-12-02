martes 02 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Juan Cruz Acosta dará una conferencia y responderá sobre la denuncia por desvío de fondos

    El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro hablará el miércoles sobre la causa judicial que lo investiga por presunto desvío de fondos.

    2 de diciembre de 2025 - 10:18
    Este miércoles, a las 10.15 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta brindará una conferencia de prensa para referirse a la situación que atraviesan en medio del conflicto con el Gobierno por el cierre de la paritaria por decreto.

    Este miércoles, a las 10.15 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta brindará una conferencia de prensa para referirse a la situación que atraviesan en medio del conflicto con el Gobierno por el cierre de la paritaria por decreto.

    La Opinion Semanario

    El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz Acosta, convocó a una conferencia de prensa para este miércoles a las 10.15 con el objetivo de responder a la denuncia por presunto desvío de fondos del gremio y a las intimaciones del Gobierno para que él y la tesorera, su pareja, se presenten a trabajar.

    Investigación judicial por presunto desvío de fondos

    Acosta y la tesorera del STM, Luciana Pavón Duarte, son investigados por la Justicia por supuestas maniobras que incluirían falsificación de firmas, desvío de aportes y apropiación indebida de bienes del sindicato. El dirigente afirmó que está “tranquilo” y que podrán demostrar que las acusaciones “no son así”.

    Intimaciones del Gobierno y un nuevo foco de conflicto

    El Gobierno municipal notificó a ambos sindicalistas para que se presenten en sus puestos de trabajo, indicándoles a qué áreas deben concurrir. La conferencia de prensa convocada para el mismo horario sugiere que Acosta y Pavón Duarte no acatarán la notificación. Para el dirigente, estas acciones buscan “contrarrestar las medidas de fuerza”.

    Paro confirmado y mensaje a los afiliados

    En comunicación interna, Acosta sostuvo que las medidas gremiales buscan mejorar los salarios municipales y que el Ejecutivo intenta “desvirtuar” el reclamo. Afirmó que los trabajadores “no llegan a fin de mes” y llamó a sus afiliados a “seguir en pie de lucha”, ratificando el paro previsto para miércoles, jueves y viernes.

