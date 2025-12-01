Hallazgo de San Pedro destacado en un estudio internacional sobre gliptodontes prehistóricos

Fósil de San Pedro en estudio internacional sobre armadillos prehistoricos cronicasanpedro.com

Un fósil descubierto en San Pedro volvió a ubicar a la ciudad en el centro del interés científico internacional. Un estudio de la Universidad de Zúrich, publicado en la prestigiosa revista Journal of Vertebrate Paleontology, analizó un ejemplar de gliptodonte hallado por el Museo Paleontológico local y aportó nuevas interpretaciones sobre su evolución.

Un estudio internacional que replantea la evolución de los gliptodontes El trabajo fue liderado por el Dr. Kévin Le Verger, investigador postdoctoral especializado en tecnología de imagen y análisis morfométrico. Junto al profesor Marcelo R. Sánchez-Villagra, examinó la particular estructura ósea frontal de ciertos gliptodontes, proponiendo que podría haber funcionado como refuerzo craneano y no solo como adaptación al clima frío, como se creía.

El ejemplar de San Pedro, uno de los más completos del mundo El fósil pertenece a la especie Neosclerocalyptus ornatus y es considerado uno de los cráneos mejor preservados a nivel global. Fue hallado en 2010 por el Grupo Conservacionista de Fósiles con el apoyo de la empresa Tosquera San Pedro, la familia Iglesias y el maquinista Fausto Capre, en una zona de extracción cercana a Papel Prensa.

San Pedro reafirma su valor en la paleontología argentina Hace un año, el Dr. Le Verger viajó especialmente a San Pedro para escanear y digitalizar el cráneo, que se convirtió en pieza central del estudio. Este aporte científico vuelve a posicionar al Museo Paleontológico local como referente internacional y resalta la importancia del patrimonio fósil que resguarda la ciudad.

