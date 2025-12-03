San Pedro: Corte total en la Ruta 191 por obras ferroviarias que seguirán hasta mediados de enero

Comienza la obra de reparación del paso nivel sanpedroinforma.com.ar

Las obras iniciadas en el paso a nivel de la Ruta Nacional 191 requieren un corte total que se mantendrá durante varias semanas. Trenes Argentinos desplegó una cuadrilla especializada para intervenir la infraestructura ferroviaria, con tareas clave que buscan mejorar la seguridad y evitar futuros inconvenientes operativos en un sector crítico para el tránsito local.

Trabajos ferroviarios clave para mejorar la seguridad Desde la mañana del martes, personal proveniente del partido de Moreno lleva adelante el recambio de durmientes y vías, además de la colocación de empedrado y cajones laterales. Estas tareas forman parte de un plan de mantenimiento programado por Trenes Argentinos, que definió esta intervención como prioritaria para garantizar la estabilidad del cruce.

Plazo estimado y desvíos obligatorios para circular Las autoridades indicaron que, si el clima acompaña, los trabajos se extenderán hasta mediados de enero del próximo año. Mientras tanto, se dispuso un esquema de desvíos: el tránsito pesado debe utilizar la Ruta Provincial 1001, mientras que los vehículos livianos pueden circular por el paso a nivel de la calle Basavilbaso, una vía que desde ayer registra un incremento significativo en el flujo vehicular.

Intensa circulación en Basavilbaso y pedido de precaución Debido a la reconfiguración del tránsito, el paso a nivel de Basavilbaso funciona con la asistencia de banderilleros, ya que por el momento no se instalará una barrera automática. Tanto el municipio como el personal de obra solicitaron a los vecinos y vecinas circular con extrema prudencia y respetar las indicaciones para evitar congestiones y posibles siniestros.

Compartí esta nota en redes sociales:





