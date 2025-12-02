martes 02 de diciembre de 2025
    El Club Náutico San Pedro celebró la 40ª edición de los Premios Paulino con reconocimientos históricos

    En una emotiva ceremonia, el Club Náutico San Pedro entregó la 40ª edición de los Premios Paulino y distinguió a deportistas, trabajadores y figuras clave.

    2 de diciembre de 2025 - 14:34
    El Club Náutico San Pedro (CNSP) llevó a cabo la entrega N° 40 de los Premios Paulino, en una emotiva ceremonia

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) llevó a cabo la entrega N° 40 de los Premios Paulino, en una emotiva ceremonia

    El Club Náutico San Pedro celebró la 40ª edición de los Premios Paulino en una ceremonia cargada de emoción y reconocimientos. La noche destacó el esfuerzo de deportistas de todas las disciplinas, el compromiso de los trabajadores del club y la trayectoria de socios emblemáticos que fortalecen la identidad institucional desde hace décadas.

    Un homenaje a los referentes del Club y a los valores fundacionales

    La apertura estuvo encabezada por el Comodoro Mauricio Gugger, quien resaltó la importancia histórica de esta edición especial. Uno de los momentos más destacados fue el Paulino Honorario otorgado a su creador, el Comodoro Lino Ricardo Luri, instaurador del premio en 1985. También se reconoció al locutor y periodista Fernando Bravo por su aporte a la difusión de la vida del club.

    Premios Paulino 2024: los deportistas destacados de cada disciplina

    En el cierre de la ceremonia se distinguió a los ganadores del Paulino entre los nominados de cada área deportiva. Los premiados fueron: Jeremías Aguilar (Natación), Sara Podestá (Hockey), Matías Arregui (Vóley), Celeste Español (Tenis), Felipe Blas (Yachting), Sebastián Wagner (Básquetbol) y Lorenzo y Gonzalo Sosa Velásquez (Canotaje). Además, se ovacionó al personal del club por su labor diaria.

    Reconocimientos especiales a equipos campeones y figuras internacionales

    La noche incluyó más de 200 menciones destinadas a atletas infantiles y adultos con logros regionales, nacionales e internacionales. Hubo distinciones para campeones bonaerenses de natación, el equipo Sub 16 de hockey, referentes del yachting como Julio Alsogaray y Malena Sciarra, el equipo U15 de básquet y los consagrados en canotaje a nivel argentino y continental, coronando una edición inolvidable de los Premios Paulino.

