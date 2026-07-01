Adriano Méndes, el caboverdiano que hizo historia en el fútbol argentino y vive el Mundial entre dos pasiones

El futbolista Adriano Mendes participó del ciclo de streaming Reporte La Opinión que conducen los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso.

La histórica clasificación de Cabo Verde a los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA convirtió a Adriano Tomás Custodio Méndes en una voz autorizada para explicar qué representa este momento para el pequeño país africano. Radicado en Argentina desde hace más de cinco décadas, el exfutbolista asegura sentirse "más argentino que caboverdiano", aunque reconoce que el partido frente a la Selección le provocará una emoción inédita.

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A sus 64 años, Adriano Méndes lleva una vida dedicada al fútbol. Es profesor en una escuela de formación y dirige el equipo Senior de Estudiantes de La Plata, el club donde realizó las divisiones inferiores, debutó en Primera División y comenzó una carrera que luego continuó en distintas instituciones de Argentina y del exterior.

Su historia comenzó muy lejos del fútbol profesional. Nació en Cabo Verde y llegó al país siendo apenas un niño.

"Me quedé sin mamá y sin papá cuando tenía ocho años. Una hermana que vivía en Argentina hizo todos los trámites para traerme a La Plata. Ahí empecé una nueva vida", recordó durante una entrevista concedida al programa de streaming Reporte La Opinión, conducido por Federico Delloso y Alfonso Godoy.

En Estudiantes realizó toda su formación futbolística hasta debutar en Primera División con apenas 18 años.

El primer futbolista africano en Argentina

Su llegada al fútbol argentino tuvo un valor histórico.

Méndes fue el primer futbolista nacido en África que disputó partidos oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino, una condición que con el paso del tiempo adquirió un enorme valor simbólico.

En 1982 fue dirigido por Carlos Salvador Bilardo durante su etapa en Estudiantes y posteriormente pasó a préstamo a Danubio de Uruguay, donde permaneció un semestre antes de regresar al club platense.

El exmediocampista recuerda aquellos años con humildad. Evita describirse futbolísticamente, aunque reconoce que una de sus fortalezas era la técnica y la visión de juego.

"Siempre digo que tuve la suerte de perdurar casi veinte años como profesional. Si uno dura tanto tiempo es porque algo hizo bien", resume.

El día que enfrentó a Maradona

Entre los innumerables recuerdos de su carrera aparece uno imposible de olvidar: haber enfrentado a Diego Armando Maradona en el Torneo Nacional de 1981.

Más que el resultado, conserva una escena que todavía lo emociona. Cuenta que en una jugada quedó frente a frente con el entonces futbolista de Boca Juniors y, en lugar de anticiparlo, terminó observándolo fascinado por la manera en que dominaba la pelota. "Me quedé mirándolo para entender cómo hacía esos movimientos con la zurda. Mis compañeros me retaban porque no lo marcaba, pero yo pensaba: ¿cuántas veces voy a tener tan cerca a Maradona?". Aquella anécdota todavía la recuerda entre risas.

El Mundial que nadie imaginó

Pero el motivo que volvió a ponerlo en el centro de la escena es otro.

Por primera vez en su historia, Cabo Verde logró clasificarse a una Copa del Mundo y ahora enfrentará nada menos que a la Selección Argentina.

Para Méndes, el solo hecho de participar ya representa una victoria. "Yo nunca imaginé que iba a ver a Cabo Verde jugando un Mundial. Hoy todo el mundo sabe dónde queda. Antes casi nadie conocía el país. Eso ya es un triunfo enorme". Explica que el verdadero impacto trasciende lo deportivo.

Sostiene que la participación mundialista servirá para posicionar internacionalmente al archipiélago africano, impulsar el turismo y despertar el interés de millones de personas que ahora descubren sus playas y su cultura.

El respeto por Messi

Méndes conoce profundamente la realidad caboverdiana. Visitó el país hace algunos años y asegura que allí existe una enorme admiración por Lionel Messi y por el fútbol argentino.

Por eso cree que los jugadores africanos vivirán el partido con una mezcla de competitividad y emoción.

"Van a entrar a la cancha con la misma admiración con la que yo enfrenté a Maradona. Claro que van a competir y van a querer ganar, pero para ellos también será cumplir un sueño jugar contra Messi."

Según explica, la selección dirigida por Bubista ya consiguió algo impensado.

"Cabo Verde ya ganó. Lo que hicieron estos muchachos es histórico."

"Ese día voy a festejar gane quien gane"

La pregunta inevitable llegó al final de la entrevista.

¿Para quién latirá su corazón cuando Argentina enfrente a Cabo Verde?

La respuesta refleja perfectamente su historia personal.

"Voy a disfrutar del partido. Ese día mi corazón no tiene color."

Aunque considera que la Selección Argentina es ampliamente favorita por la diferencia de jerarquía entre ambos equipos, sostiene que cualquiera sea el resultado terminará feliz.

"Es la primera vez que voy a festejar gane quien gane. Argentina tiene muchísimas virtudes y seguramente sea favorita, pero Cabo Verde ya hizo historia. Los dos pueblos van a terminar felices."

Después de 52 años viviendo en Argentina, Adriano Méndes resume su identidad con una frase sencilla, pero cargada de significado. "Hoy me siento más argentino que caboverdiano."