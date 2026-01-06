San Pedro registra la cifra más baja de nacimientos en diez años y alarma al municipio

El descenso en la cantidad de nacimientos en San Pedro ha sido constante desde 2020, cuando se registraron 970 nacimientos. En los años siguientes, la curva descendente marcó 806 en 2021, 768 en 2022, 702 en 2023 y 623 en 2024. El año pasado, apenas nacieron 538 niños, 278 niñas y 260 varones, una cifra alarmante que preocupa a las autoridades locales. Google-ilustrativa

San Pedro cerró 2025 con la cifra de nacimientos más baja de la última década: apenas 538 bebés llegaron al mundo. Esta caída histórica, que refleja la tendencia nacional y mundial de disminución de la natalidad, coloca al Municipio al borde de un crecimiento poblacional nulo, mientras el número de defunciones se mantiene estable.

Saldo vegetativo y riesgo de decrecimiento poblacional La caída de nacimientos contrasta con la estabilidad de las defunciones, que en 2025 alcanzaron las 516 personas. Esto deja un saldo vegetativo casi neutro (+22 personas), muy lejos del crecimiento de +436 registrado en 2020. Si esta tendencia persiste, San Pedro podría entrar en un período de decrecimiento poblacional natural en los próximos años.

Comparativa provincial y proyecciones futuras La situación local refleja la tendencia provincial: Buenos Aires registró una caída del 9% en 2025 respecto al año anterior y un 55% menos que en 2020. El crecimiento poblacional que se observó entre 2010 y 2022, impulsado por nacimientos y migración, ahora depende casi exclusivamente de los flujos migratorios, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad demográfica.

Impacto del fenómeno global en comunidades locales La baja de natalidad no es exclusiva de San Pedro. Desde 2014, Argentina ha registrado una disminución de nacimientos de más del 40%. Estudios de The Lancet y la Universidad de Washington estiman que para 2100 el 97% de los países experimentará caídas significativas en la fertilidad. Esto plantea desafíos para la planificación urbana, sistemas de seguridad social y la estructura productiva de localidades como San Pedro.

