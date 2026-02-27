viernes 27 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro recordó el natalicio del General José de San Martín con un emotivo acto en Plaza Constitución

    En San Pedro, autoridades, instituciones y vecinos participaron del homenaje al Padre de la Patria, con ofrendas, discursos y expresiones culturales.

    27 de febrero de 2026 - 09:14
    Autoridades municipales, instituciones civiles y fuerzas de seguridad encabezaron este miércoles el acto central en conmemoración del natalicio del General Don José de San Martín.

    Autoridades municipales, instituciones civiles y fuerzas de seguridad encabezaron este miércoles el acto central en conmemoración del natalicio del General Don José de San Martín.

    San Pedro Municipio

    La ciudad de San Pedro conmemoró este miércoles el natalicio del General José de San Martín con un acto oficial desarrollado en la Plaza Constitución, donde autoridades municipales, instituciones intermedias y fuerzas vivas rindieron homenaje al Libertador en una ceremonia cargada de simbolismo, memoria histórica y participación comunitaria.

    Lee además
    Personal de Prefectura San Pedro y otras jurisdicciones trabajan en la búsqueda de una persona que desapareció en el río Paraná.

    San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido
    La Terminal de Ómnibus de San Pedro informó que ya se encuentra disponible el servicio de atención para la Tarjeta SUBE, destinado a la activación de tarjetas y la gestión del Boleto Estudiantil.

    Terminal de Ómnibus de San Pedro habilita trámites de Tarjeta SUBE y Boleto Estudiantil

    Acto oficial con amplia participación institucional

    El acto central se llevó adelante frente al busto que homenajea al General Don José de San Martín en la Plaza Constitución y estuvo encabezado por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, en representación del intendente municipal Cecilio Salazar. La funcionaria estuvo acompañada por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, además de secretarios, subsecretarios, directores y concejales del distrito.

    La ceremonia contó con una importante presencia de instituciones locales y representantes de distintos sectores de la comunidad. Participaron Veteranos de Guerra de Malvinas, abanderados de la Prefectura Naval Argentina, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro, personal de fuerzas de seguridad, autoridades educativas y organizaciones intermedias que se sumaron al homenaje.

    La convocatoria reflejó el carácter institucional y comunitario del evento, reafirmando el valor de las fechas patrias como espacios de encuentro y construcción de memoria colectiva.

    El legado sanmartiniano y la importancia de la memoria histórica

    Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo a cargo de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Pedro, encabezada por su presidente Ezequiel Fuchs, quien junto a los integrantes de la entidad acompañó el desarrollo del acto y custodió las instancias protocolares.

    Durante la ceremonia se realizó el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino, seguido por la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento en honor al Libertador.

    En su discurso, Fuchs repasó los principales valores que guiaron la vida y obra del prócer, destacando su visión estratégica, su compromiso con la independencia americana y su ejemplo de austeridad y vocación de servicio. Además, subrayó la importancia de mantener vigentes estas conmemoraciones tanto en el aniversario de su nacimiento como cada 17 de agosto, fecha en la que se recuerda su paso a la inmortalidad.

    Mensajes institucionales y cierre cultural del homenaje

    Por su parte, la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, transmitió el saludo del jefe comunal y destacó los valores de humildad, unidad y compromiso social que marcaron la gesta sanmartiniana. En su mensaje, convocó a los presentes a honrar la memoria del Padre de la Patria a través de acciones cotidianas orientadas al bien común.

    La funcionaria remarcó que el legado de San Martín continúa siendo una referencia ética y moral para la sociedad argentina, especialmente en tiempos que requieren fortalecer los vínculos comunitarios y el respeto por la historia nacional.

    El cierre del acto aportó un marco artístico y cultural con la presentación del grupo de danzas folclóricas “Los de Salta”, integrado por Marcelo Facio, Patricia Chipolini, Eduardo Polimante e Hilda Fernández, quienes ofrecieron un repertorio tradicional que acompañó el espíritu patriótico de la jornada.

    Finalmente, los presentes entonaron la Marcha de San Lorenzo como broche de oro de la ceremonia, culminando un homenaje que volvió a reunir a la comunidad sampedrina en torno a la figura del Libertador y los valores fundacionales de la Nación.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido

    Terminal de Ómnibus de San Pedro habilita trámites de Tarjeta SUBE y Boleto Estudiantil

    San Pedro: Cecilio Salazar intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales para desalojar su histórica sede

    San Pedro: Construyen la estación de servicio más grande de Argentina con shopping incluido

    San Pedro: Dominique Loss asumió al frente de la delegación del Registro Civil

    San Pedro: Arribo el buque Parabólica con miles de toneladas de porotos rumbo a Venezuela

    San Pedro: SADIV abrió la inscripción 2026 para tecnicaturas y especializaciones en salud

    San Pedro: Vuelve la Feria de Encanto al Centro de Comercio con emprendedores y propuestas locales

    San Pedro: Intervención de alta complejidad salvó la vida de un paciente con fractura y hundimiento de cráneo

    Nuevas variedades de durazno creadas en San Pedro llegan al mercado tras 15 años de investigación

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Personal de Prefectura San Pedro y otras jurisdicciones trabajan en la búsqueda de una persona que desapareció en el río Paraná.

    San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La seccional San Nicolás del Sindicato Luz y Fuerza culminará hoy viernes el proceso electoral que oficializará la Comisión Directiva 2026-2030, Comisión Revisora de Cuentas, Congresales a FATLyF y Delegados a CGT.

    San Nicolás: Nueva etapa del sindicato Luz y Fuerza con continuidad
    El escenario que se abre para el lunes es complejo. El gobernador Axel Kicillof enfrentará un paro simultáneo de docentes, judiciales y estatales.

    Paro docente, judicial y estatal este lunes: ¿Qué pasará en Pergamino?

    En el Salón Diputado Dr. Manuel Florencio Mantilla del Edificio Guardacostas, sede central de la Prefectura Naval Argentina, se realizó la jornada “Drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas en los planos provincial, nacional e internacional”.

    El intendente de Zárate participó de una jornada internacional sobre drogas sintéticas y crimen organizado

    Personal de Prefectura San Pedro y otras jurisdicciones trabajan en la búsqueda de una persona que desapareció en el río Paraná.

    San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido

    La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos correspondiente al mes de marzo. 

    Recolección de residuos voluminosos en marzo 2026