San Pedro recordó el natalicio del General José de San Martín con un emotivo acto en Plaza Constitución

Autoridades municipales, instituciones civiles y fuerzas de seguridad encabezaron este miércoles el acto central en conmemoración del natalicio del General Don José de San Martín.

La ciudad de San Pedro conmemoró este miércoles el natalicio del General José de San Martín con un acto oficial desarrollado en la Plaza Constitución, donde autoridades municipales, instituciones intermedias y fuerzas vivas rindieron homenaje al Libertador en una ceremonia cargada de simbolismo, memoria histórica y participación comunitaria.

El acto central se llevó adelante frente al busto que homenajea al General Don José de San Martín en la Plaza Constitución y estuvo encabezado por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, en representación del intendente municipal Cecilio Salazar . La funcionaria estuvo acompañada por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, además de secretarios, subsecretarios, directores y concejales del distrito.

La ceremonia contó con una importante presencia de instituciones locales y representantes de distintos sectores de la comunidad. Participaron Veteranos de Guerra de Malvinas, abanderados de la Prefectura Naval Argentina, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro, personal de fuerzas de seguridad, autoridades educativas y organizaciones intermedias que se sumaron al homenaje.

La convocatoria reflejó el carácter institucional y comunitario del evento, reafirmando el valor de las fechas patrias como espacios de encuentro y construcción de memoria colectiva.

El legado sanmartiniano y la importancia de la memoria histórica

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo a cargo de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Pedro, encabezada por su presidente Ezequiel Fuchs, quien junto a los integrantes de la entidad acompañó el desarrollo del acto y custodió las instancias protocolares.

Durante la ceremonia se realizó el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino, seguido por la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento en honor al Libertador.

En su discurso, Fuchs repasó los principales valores que guiaron la vida y obra del prócer, destacando su visión estratégica, su compromiso con la independencia americana y su ejemplo de austeridad y vocación de servicio. Además, subrayó la importancia de mantener vigentes estas conmemoraciones tanto en el aniversario de su nacimiento como cada 17 de agosto, fecha en la que se recuerda su paso a la inmortalidad.

Mensajes institucionales y cierre cultural del homenaje

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, transmitió el saludo del jefe comunal y destacó los valores de humildad, unidad y compromiso social que marcaron la gesta sanmartiniana. En su mensaje, convocó a los presentes a honrar la memoria del Padre de la Patria a través de acciones cotidianas orientadas al bien común.

La funcionaria remarcó que el legado de San Martín continúa siendo una referencia ética y moral para la sociedad argentina, especialmente en tiempos que requieren fortalecer los vínculos comunitarios y el respeto por la historia nacional.

El cierre del acto aportó un marco artístico y cultural con la presentación del grupo de danzas folclóricas “Los de Salta”, integrado por Marcelo Facio, Patricia Chipolini, Eduardo Polimante e Hilda Fernández, quienes ofrecieron un repertorio tradicional que acompañó el espíritu patriótico de la jornada.

Finalmente, los presentes entonaron la Marcha de San Lorenzo como broche de oro de la ceremonia, culminando un homenaje que volvió a reunir a la comunidad sampedrina en torno a la figura del Libertador y los valores fundacionales de la Nación.