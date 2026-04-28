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    • La DDI Pergamino detuvo a una pareja de ladrones tras robar en comercios y les secuestraron evidencias

    Una pareja de ladrones fue aprehendida por la DDI Pergamino tras robos en una tienda y una verdulería del barrio Newbery; secuestraron lo sustraído.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    28 de abril de 2026 - 21:21
    Pergamino: la DDI aprehendió a una pareja tras robos en comercios del barrio Newbery y recuperó ropa y alimentos sustraídos.

    Pergamino: la DDI aprehendió a una pareja tras robos en comercios del barrio Newbery y recuperó ropa y alimentos sustraídos.

    LA OPINION

    Una pareja fue aprehendida en flagrancia en Pergamino tras cometer robos en una tienda de ropa y una verdulería del barrio Jorge Newbery. El operativo de la DDI permitió interceptarlos durante la fuga y recuperar parte de la mercadería sustraída, en un procedimiento coordinado con fuerzas policiales locales.

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    Robos en Newbery

    Durante la tarde de este martes, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) desplegó un operativo en el barrio Jorge Newbery tras ser alertados por el sistema radial policial sobre dos hechos delictivos cometidos en rápida sucesión en comercios de la zona.

    Las víctimas denunciaron la sustracción de prendas de vestir en una tienda de indumentaria y de frutas y verduras en un comercio cercano, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda de los sospechosos.

    Operativo cerrojo

    Mientras realizaban tareas investigativas en el sector, los efectivos escucharon la alerta emitida por la denominada “capa de emergencias”, que brindaba descripciones físicas y de vestimenta de los autores, además de datos de geolocalización sobre su posible recorrido de escape.

    Con esa información, los agentes reorganizaron el despliegue y avanzaron hacia los puntos estratégicos para interceptar a los sospechosos, que se desplazaban a pie intentando alejarse de la zona de los robos.

    Aprehensión en fuga

    La pareja fue finalmente localizada en inmediaciones de las calles Mandarino y Artigas, donde efectivos de la DDI, con apoyo del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Tercera, lograron interceptarlos y concretar la aprehensión.

    Se trata de un sujeto de 33 años y una mujer de 36, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

    Secuestro de bienes

    Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron parte de la mercadería sustraída, entre ella prendas de vestir y productos alimenticios, elementos que fueron incorporados como evidencia en la causa.

    Intervención fiscal

    La investigación quedó en manos de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi, quien avaló lo actuado por el personal policial.

    Ambos aprehendidos fueron notificados de la formación de la causa por los delitos de robo agravado por el uso de arma y robo agravado en grado de tentativa, y permanecen alojados a la espera de ser trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

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