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    • Aprehendieron a un menor por robar una moto y la Fiscalía Juvenil pidió que continúe detenido

    Un menor fue detenido en Pergamino tras robar una moto en una vivienda. La Fiscalía Juvenil solicitó que permanezca alojado por el delito.

    28 de abril de 2026 - 19:43
    El fiscal Daniel Aguilar pidió la detención del menor aprehendido en flagrante delito del robo de una moto del interior de una casa.

    El fiscal Daniel Aguilar pidió la detención del menor aprehendido en flagrante delito del robo de una moto del interior de una casa.

    ARCHIVO LA OPINION

    Un adolescente de 16 años fue aprehendido en Pergamino tras sustraer una motocicleta de una vivienda en la madrugada del lunes. El hecho fue advertido por un llamado al 147 y permitió la rápida intervención policial. La Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil solicitó que el menor continúe detenido.

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    Robo de moto

    En la ciudad de Pergamino, un episodio de inseguridad se registró en la madrugada de este lunes, cuando un menor de edad protagonizó el robo de una motocicleta en una vivienda particular.

    De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 4:30 en un domicilio ubicado en calle Emilio R. Coni al 1200. Allí, el adolescente ingresó tras forzar el portón de acceso y logró apoderarse de una motocicleta marca Guerrero Trip, con la que se dio a la fuga.

    Persecución policial

    El ilícito fue rápidamente advertido a través de un llamado al sistema de emergencias 147, lo que permitió la intervención de efectivos de la patrulla urbana que comenzaron un operativo de búsqueda en la zona.

    Minutos más tarde, los uniformados lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de Vicente López y el arroyo. Al advertir la presencia policial, el menor abandonó la motocicleta sustraída y escapó a pie, iniciándose una breve persecución.

    Aprehensión del menor

    Finalmente, el adolescente fue interceptado y aprehendido en calle Perú al 1700, donde quedó a disposición de la Justicia. La motocicleta robada fue recuperada en el lugar y posteriormente restituida a su propietario.

    Intervención judicial

    La causa fue caratulada como robo agravado por efracción e interviene la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Daniel Aguilar, quien solicitó que el menor continúe alojado mientras avanza la investigación judicial.

    Desde el ámbito judicial evaluaban en las últimas horas la situación procesal del adolescente, en el marco de la normativa vigente para menores en conflicto con la ley penal.

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