Detuvieron a dos acusados de balear a un adolescente durante un atentado con armas en el barrio Hernández

La DDI Pergamino detuvo a dos acusados de balear a un adolescente en barrio José Hernández; secuestraron la moto y ropa clave en la investigación.

La DDI Pergamino detuvo a dos acusados de balear a un adolescente en barrio José Hernández; secuestraron la moto y ropa clave en la investigación.

La DDI Pergamino detuvo a dos acusados de balear a un adolescente en barrio José Hernández; secuestraron la moto y ropa clave en la investigación.

La DDI Pergamino detuvo a dos acusados de balear a un adolescente en barrio José Hernández; secuestraron la moto y ropa clave en la investigación.

Este lunes dos sujetos fueron detenidos en Pergamino acusados de balear a un adolescente en la puerta de su casa en el barrio José Hernández. La investigación, impulsada por la Fiscalía, incluyó allanamientos y permitió secuestrar la moto y prendas utilizadas en el ataque, considerado de extrema gravedad.

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En la ciudad de Pergamino, un violento episodio ocurrido el 16 de abril en el barrio José Hernández derivó en la detención de dos sospechosos acusados de disparar contra un adolescente y provocarle lesiones de gravedad.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, el hecho se produjo cerca de las 23:30 en inmediaciones de una vivienda de calle Mazzei al 1300, cuando el joven se encontraba en la vereda junto a un familiar. En ese momento, dos individuos a bordo de una motocicleta abrieron fuego sin mediar provocación.

Uno de los disparos impactó en la rodilla izquierda del adolescente, causándole una fractura expuesta de rótula. La víctima debió ser trasladada de urgencia al hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente para extraer el proyectil, según consta en los informes médicos incorporados a la causa.

Las actuaciones judiciales encuadran el hecho como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, un delito que prevé penas severas.

Investigación judicial

La pesquisa está a cargo de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Pergamino, conducida por el fiscal Francisco Furnari, quien indagó a uno de los imputados y solicitó que ambos permanezcan detenidos.

El expediente judicial señala que existen elementos de prueba suficientes para considerar, en esta etapa inicial, la participación de los acusados como autor y partícipe necesario del ataque armado.

Allanamientos clave

En el marco de la investigación, el Juzgado de Garantías N° 1 ordenó múltiples allanamientos que fueron ejecutados por la DDI Pergamino con apoyo de otras fuerzas.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos: se logró el secuestro de la motocicleta presuntamente utilizada en el hecho, prendas de vestir coincidentes con las descripciones aportadas por testigos y otros elementos de interés para la causa.

Además, durante los operativos se concretó la detención de los dos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Pruebas y testimonios

Entre las pruebas valoradas por la Fiscalía se encuentran los testimonios de la víctima y de un testigo presencial, quienes identificaron a los agresores, así como pericias balísticas que determinaron que el proyectil extraído es compatible con un arma de fuego tipo revólver calibre .38.

Estos elementos, sumados a la evidencia secuestrada, fortalecen la hipótesis acusatoria en esta etapa del proceso.

Causa en trámite

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas diligencias judiciales. En paralelo, los imputados enfrentan otras acusaciones vinculadas a amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego, lo que agrava su situación procesal.