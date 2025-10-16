San Pedro presente en Mar del Plata: Valentín Bravo participó de los Juegos Bonaerenses

jueves 16 de octubre de 2025
    16 de octubre de 2025 - 10:25
    LAOPINION

    El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, encabezaron este martes en Mar del Plata una reunión con referentes deportivos municipales en el marco de la 34ª Final Provincial de los Juegos Bonaerenses. Entre los participantes estuvo Valentín Bravo, Director de Deportes de San Pedro, quien valoró el respaldo provincial.

    Un encuentro con fuerte contenido político y deportivo

    La reunión se desarrolló en el Gran Hotel Provincial y contó con secretarios y directores de Deportes de distintos municipios. Larroque destacó la “inversión sostenida” de la provincia para garantizar la continuidad del evento deportivo más importante del territorio bonaerense, incluso —según dijo— “en tiempos difíciles, con un Gobierno nacional que decidió retirarse de las políticas deportivas y desfinanciar a las provincias”.

    En su discurso, el ministro remarcó: “El pueblo bonaerense ha dado un mensaje contundente de que no quiere motosierra. Así como no le gustó que agredan a jubilados o a personas con discapacidad, también pone en valor al deporte, que es una escuela de comunidad”.

    Y agregó: “No se jode con el deporte. No se jode con la discapacidad, que encuentran en el deporte y en la cultura un lugar de realización y felicidad en medio de tantas dificultades”.

    Participación de San Pedro y mensaje local

    Por su parte, el subsecretario Cristian Cardozo resaltó el crecimiento de los Juegos, que este año alcanzaron medio millón de participantes y más de 30.000 finalistas en Mar del Plata. “El deporte es comunidad, identidad y oportunidades. Cada municipio es parte fundamental de esta construcción colectiva que une a la Provincia”, afirmó.

    El encuentro también contó con la presencia del director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni, y del director de Educación Física, Leonardo Troncoso. Allí se discutieron políticas de desarrollo deportivo y estrategias de acompañamiento a clubes de barrio e instituciones comunitarias.

    Valentín Bravo compartió en sus redes: “Gran reunión con el Ministro Larroque y el Subsecretario Cardozo, donde se reafirmó la importancia de sostener los Juegos Bonaerenses y el apoyo al deporte local, a pesar de las restricciones. Un mensaje claro: el deporte y la inclusión son prioridad en la provincia”.

    Proyección nacional y continuidad de los Juegos

    Se anticipó que desde mañana se sumarán subsecretarios, secretarios y ministros de Deportes de otras provincias para debatir la situación deportiva a nivel nacional. La instancia final de los Juegos Bonaerenses, que incluye a juventudes, personas mayores, personas con discapacidad y trasplantados, continuará hasta el próximo sábado en Mar del Plata, con actividades en múltiples escenarios deportivos.

