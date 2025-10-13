Asalto a pareja en Baradero: a un hombre le partieron la cabeza con un arma y detienen a un sospechoso

Una pareja fue víctima de un violento asalto en Baradero durante la madrugada del domingo. Tres delincuentes armados irrumpieron en su casa, golpearon al hombre con un arma en la cabeza y robaron pertenencias, incluyendo una moto. La Policía logró detener a un sospechoso tras un allanamiento en San Pedro .

Inspecciones en campos de San Pedro y Baradero: el 40% de los trabajadores rurales no están registrados

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Thomas Edison, donde tres delincuentes armados irrumpieron durante la madrugada y redujeron a una joven pareja. Según el relato de Cristian Díaz , padre de la víctima, los asaltantes golpearon la puerta a patadas y exigieron que les abrieran mientras apuntaban con un arma.

El yerno de Díaz intentó reaccionar, pero ya era tarde: los ladrones habían ingresado al patio y lo redujeron dentro del hogar. Durante el asalto, fue golpeado brutalmente en la cabeza con un arma , lo que generó preocupación por la gravedad del ataque.

Los delincuentes amenazaron de muerte a la mujer , exigiéndole que se callara. Se llevaron una moto, billetera, cartera y zapatillas, entre otros objetos. “Hoy podríamos estar hablando de una tragedia”, señaló Díaz, visiblemente afectado. La pareja había llevado a dormir al hijo pequeño, lo que aumentó el dramatismo del episodio.

Investigación y detención

El trabajo conjunto de la Policía de Baradero, la DDI y el GTO permitió identificar al grupo. Los delincuentes se movilizaban en un Volkswagen Suran robado el día anterior en San Antonio de Areco. Mediante análisis de cámaras y tareas de campo, los investigadores lograron localizar el vehículo en San Pedro.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en Las Provincias entre Bozzano y Ruffa, donde se incautaron elementos clave para la causa: una tarjeta del vehículo robado y dosis de cocaína.

Causa judicial abierta

Uno de los asaltantes fue detenido e imputado por robo agravado, mientras que la investigación continúa para dar con el resto de los involucrados. La Fiscalía trabaja con las pruebas recabadas en el allanamiento para avanzar con nuevas detenciones.