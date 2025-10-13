San Pedro: detienen a un hombre por un ataque a su hija durante un conflicto familiar

San Pedro: detienen a un hombre por agredir a su hija durante un conflicto familiar LAOPINION

Un grave episodio de violencia familiar en San Pedro terminó con un hombre de 50 años detenido por agredir físicamente a su hija de 29. El ataque ocurrió en un domicilio de la intersección de Javier Rivero y Liniers. La víctima sufrió heridas leves y la pérdida de una pieza dental. Interviene la UFI N°7.

Agresión en medio de un conflicto familiar El hecho se produjo luego de un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto familiar en curso. Al llegar al lugar, personal policial encontró a la joven con lesiones visibles y detuvo al agresor. La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde recibió contención y asistencia integral.

Interviene la justicia local El agresor quedó imputado por los delitos de lesiones leves, amenazas e infracción a la Ley 12.569 de protección contra la violencia familiar. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de San Pedro, que continuará con las actuaciones correspondientes y podría ampliar la imputación en las próximas horas.

Llamado a denunciar y prevenir Desde las autoridades locales se reiteró la importancia de denunciar hechos de violencia familiar y de recurrir a los organismos disponibles para la asistencia de las víctimas. “Estos casos deben ser visibilizados para evitar su repetición y garantizar medidas de protección efectivas”, señalaron fuentes cercanas a la causa.

