viernes 10 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Allanamientos en San Pedro: secuestran cocaína por más de $1,5 millones y detienen a la principal investigada

    Dos allanamientos en San Pedro desarticularon un punto de venta: secuestraron cocaína valuada en más de $1.500.000, dinero, celulares y detuvieron a la principal sospechosa.

    10 de octubre de 2025 - 13:25
    Allanamientos en San Pedro: secuestran cocaína por más de $1,5 millones y detienen a la principal investigada

    Allanamientos en San Pedro: secuestran cocaína por más de $1,5 millones y detienen a la principal investigada

    FOTO Norte Bonaerense

    Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás realizaron dos allanamientos simultáneos en San Pedro que permitieron desarticular un punto de venta. Secuestraron cocaína fraccionada valuada en más de $1.500.000, dinero en efectivo, teléfonos y elementos probatorios, y quedó aprehendida la principal investigada.

    Lee además
    Mujer detenida en allanamiento por robo a un comercio de mascotas en San Nicolás

    Detienen en San Nicolás a una mujer en un allanamiento por el robo en una tienda de Avenida Savio
    Encuentran estupefacientes y detienen a un joven en un allanamiento en San Nicolás.

    Secuestran en San Nicolás más de 700 dosis de cocaína en un allanamiento en barrio San Martín

    Investigación iniciada por una denuncia anónima

    La causa, instruida por la UFI N°7 de San Nicolás a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, se inició a raíz de una denuncia anónima que señalaba la venta de drogas desde una vivienda de la ciudad. Con aval del juez Román Parodi(Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial San Nicolás), la Fiscalía ordenó una serie de tareas de inteligencia que culminaron en los allanamientos.

    Allanamientos, secuestros y pruebas recolectadas

    Los procedimientos se llevaron a cabo en una propiedad ubicada en Benefactoras Sampedrinas, entre Dr. Ruffa y Bozzano, y en inmuebles linderos. Allí los investigadores secuestraron:

    • Cocaína fraccionada valuada en más de $1.500.000.

    • Dinero en efectivo (montos en curso de contabilización).

    • Teléfonos celulares y tarjetas de memoria de cámaras de seguridad.

    • En un tercer allanamiento autorizado de urgencia, se incautaron 10 gramos de cocaína y envoltorios de nylon en la vivienda de otra hermana vinculada a la investigación.

    Además, durante los operativos se entrevistó a un hombre que llegó al lugar con intención de comprar estupefacientes; su declaración aportó elementos probatorios para la causa.

    Aprehensión y calificación legal

    Con las pruebas reunidas, la Fiscalía avaló las actuaciones policiales y ordenó la aprehensión de la principal investigada, imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La causa seguirá su trámite judicial correspondiente ante la UFI N°7 y el Juzgado de Garantías interviniente.

    Impacto y próximos pasos

    Las actuaciones policiales y judiciales continuarán con el análisis forense de los elementos secuestrados (celulares, tarjetas y monedas) y la toma de testimonios complementarios para avanzar en la identificación de eventuales cómplices y redes de distribución. La Fiscalía informó que no se descartan nuevas medidas procesales en las próximas horas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detienen en San Nicolás a una mujer en un allanamiento por el robo en una tienda de Avenida Savio

    Secuestran en San Nicolás más de 700 dosis de cocaína en un allanamiento en barrio San Martín

    San Nicolás: Por una estafa de $2,7 millones, detuvieron a un sujeto y recuperaron los bienes

    Inspecciones en campos de San Pedro y Baradero: el 40% de los trabajadores rurales no están registrados

    Javier Milei llega a San Nicolás para relanzar la campaña bonaerense de La Libertad Avanza

    San Pedro: José Ignacio Cremona inaugura su muestra "Todo lo Pequeño" en la Casa de la Cultura

    Baradero se suma a la jornada de protesta docente contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno

    En San Pedro se produjo un violento asalto en la planta de PREAR: operario reducido por delincuentes

    Baradero: asalto violento al abogado Diego Jeanmaire en su vivienda

    San Nicolás vive una nueva edición del Festival RICO con gastronomía, música y diversión

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Visita del presidente Javier Milei a la planta Sidersa en San Nicolás

    Javier Milei llega a San Nicolás para relanzar la campaña bonaerense de La Libertad Avanza

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sam Altman y Javier Milei durante las visitas del presidente en San Francisco

    Sam Altman: "Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei"
    Roberto Chiarcossi (Arrecifes), Alejandro Repetto (Pergamino), Claudio Mahfud (Rojas) y Darío Marinozzi, presidente de AFA durante la presentación del nuevo formato regional.

    AFA lanza una megarregional en su cuna histórica y reafirma su estrategia de autofinanciamiento

    Comparten la imagen de la niña para pedir cadena de oraciones por su evolución médica.

    Comparten pedido de cadena de oraciones para la nena internada en el Garrahan por la explosión en Rancagua

    Alumnos de Zárate y la región recibieron becas Roberto Rocca

    Alumnos de Zárate y la región recibieron las becas Roberto Rocca

    Allanamientos en San Pedro: secuestran cocaína por más de $1,5 millones y detienen a la principal investigada

    Allanamientos en San Pedro: secuestran cocaína por más de $1,5 millones y detienen a la principal investigada