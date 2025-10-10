Allanamientos en San Pedro: secuestran cocaína por más de $1,5 millones y detienen a la principal investigada

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás realizaron dos allanamientos simultáneos en San Pedro que permitieron desarticular un punto de venta. Secuestraron cocaína fraccionada valuada en más de $1.500.000, dinero en efectivo, teléfonos y elementos probatorios, y quedó aprehendida la principal investigada.
Investigación iniciada por una denuncia anónima
La causa, instruida por la UFI N°7 de San Nicolás a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, se inició a raíz de una denuncia anónima que señalaba la venta de drogas desde una vivienda de la ciudad. Con aval del juez Román Parodi(Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial San Nicolás), la Fiscalía ordenó una serie de tareas de inteligencia que culminaron en los allanamientos.
Allanamientos, secuestros y pruebas recolectadas
Los procedimientos se llevaron a cabo en una propiedad ubicada en Benefactoras Sampedrinas, entre Dr. Ruffa y Bozzano, y en inmuebles linderos. Allí los investigadores secuestraron:
-
Cocaína fraccionada valuada en más de $1.500.000.
-
Dinero en efectivo (montos en curso de contabilización).
-
Teléfonos celulares y tarjetas de memoria de cámaras de seguridad.
-
En un tercer allanamiento autorizado de urgencia, se incautaron 10 gramos de cocaína y envoltorios de nylon en la vivienda de otra hermana vinculada a la investigación.
Además, durante los operativos se entrevistó a un hombre que llegó al lugar con intención de comprar estupefacientes; su declaración aportó elementos probatorios para la causa.
Aprehensión y calificación legal
Con las pruebas reunidas, la Fiscalía avaló las actuaciones policiales y ordenó la aprehensión de la principal investigada, imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La causa seguirá su trámite judicial correspondiente ante la UFI N°7 y el Juzgado de Garantías interviniente.
Impacto y próximos pasos
Las actuaciones policiales y judiciales continuarán con el análisis forense de los elementos secuestrados (celulares, tarjetas y monedas) y la toma de testimonios complementarios para avanzar en la identificación de eventuales cómplices y redes de distribución. La Fiscalía informó que no se descartan nuevas medidas procesales en las próximas horas.