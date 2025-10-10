Allanamientos en San Pedro: secuestran cocaína por más de $1,5 millones y detienen a la principal investigada

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás realizaron dos allanamientos simultáneos en San Pedro que permitieron desarticular un punto de venta. Secuestraron cocaína fraccionada valuada en más de $1.500.000, dinero en efectivo, teléfonos y elementos probatorios, y quedó aprehendida la principal investigada.

Secuestran en San Nicolás más de 700 dosis de cocaína en un allanamiento en barrio San Martín

Detienen en San Nicolás a una mujer en un allanamiento por el robo en una tienda de Avenida Savio

La causa, instruida por la UFI N°7 de San Nicolás a cargo de la Dra. María del Valle Viviani , se inició a raíz de una denuncia anónima que señalaba la venta de drogas desde una vivienda de la ciudad. Con aval del juez Román Parodi (Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial San Nicolás), la Fiscalía ordenó una serie de tareas de inteligencia que culminaron en los allanamientos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en una propiedad ubicada en Benefactoras Sampedrinas , entre Dr. Ruffa y Bozzano, y en inmuebles linderos. Allí los investigadores secuestraron:

Además, durante los operativos se entrevistó a un hombre que llegó al lugar con intención de comprar estupefacientes; su declaración aportó elementos probatorios para la causa.

En un tercer allanamiento autorizado de urgencia, se incautaron 10 gramos de cocaína y envoltorios de nylon en la vivienda de otra hermana vinculada a la investigación.

Aprehensión y calificación legal

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía avaló las actuaciones policiales y ordenó la aprehensión de la principal investigada, imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La causa seguirá su trámite judicial correspondiente ante la UFI N°7 y el Juzgado de Garantías interviniente.

Impacto y próximos pasos

Las actuaciones policiales y judiciales continuarán con el análisis forense de los elementos secuestrados (celulares, tarjetas y monedas) y la toma de testimonios complementarios para avanzar en la identificación de eventuales cómplices y redes de distribución. La Fiscalía informó que no se descartan nuevas medidas procesales en las próximas horas.