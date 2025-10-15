San Pedro: convenio con la municipalidad de San Pedro para el Polo Gastronómico en la ex Terminal de Ómnibus

Firma del convenio por el polo gastronomico en la ex terminal de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro concretó este martes la firma del convenio para la creación del Polo Gastronómico y de Coworking “Espacio Delta”, en el histórico edificio de la ex Terminal de Ómnibus. La iniciativa, adjudicada a CAMH S.A. , implica una inversión privada de más de 850 mil dólares y busca impulsar el desarrollo urbano y económico local.

Del acto participaron el Intendente municipal, el subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta , y el apoderado legal de la empresa adjudicataria, José Alberto Abraham . La adjudicación se concretó tras la Licitación Pública N° 03/25, establecida por la Ordenanza N° 6696/25.

La propuesta superó los requisitos mínimos y contempla una inversión total de U$S 855.100. El convenio establece una concesión de 30 años, con un canon de ingreso de U$S 50.000 y un canon mensual de U$S 2.000. El objetivo, destacaron desde el Ejecutivo, es “recuperar un edificio emblemático y convertirlo en un motor de desarrollo local”.

El proyecto prevé la refuncionalización integral del edificio: en la planta baja se instalará un Polo Gastronómico con locales de comidas y bebidas que buscarán diversificar la oferta turística y cultural de San Pedro . En la planta alta se desarrollará un espacio de coworking y una librería-café, fomentando el trabajo colaborativo, la cultura y la innovación.

También se pondrá en valor la plaza adyacente, con la construcción de un anfiteatro de hormigón y nuevos espacios para recreación, deporte y estudio. “Queremos que este sea un punto de encuentro para toda la comunidad”, indicaron desde el Municipio.

Empleo local y desarrollo urbano

La iniciativa prevé la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, priorizando la contratación de proveedores locales y la organización de actividades culturales permanentes. El gobierno municipal considera que este modelo de articulación público-privada puede convertirse en un caso testigo para futuras inversiones en la ciudad.

En paralelo, la medida se enmarca en un plan más amplio de recuperación de espacios públicos y edificios históricos, con la intención de atraer capital privado que complemente las políticas públicas y potencie el desarrollo urbano y turístico.

Un paso hacia una nueva etapa

La firma del convenio representa un paso clave en la reconversión del predio de la ex Terminal, un inmueble que permaneció en desuso durante años. Con Espacio Delta, el Municipio busca generar un polo urbano abierto, activo y con fuerte identidad local.

“Este tipo de inversiones no sólo embellecen la ciudad: generan trabajo, dinamizan la economía y recuperan lugares que son parte de nuestra historia”, afirmaron fuentes municipales tras la firma.