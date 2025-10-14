martes 14 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: un menor de 12 años robó un celular de un auto y fue aprehendido

    El hecho ocurrió en pleno centro y quedó registrado por cámaras de seguridad. El joven fue interceptado por personal policial y entregado a su madre tras la intervención judicial.

    14 de octubre de 2025 - 11:00
    San Pedro: Menor de 12 años aprehendido tras sustraer un celular de un vehículo

    San Pedro: Menor de 12 años aprehendido tras sustraer un celular de un vehículo

    LAOPINION

    Un chico de 12 años fue aprehendido este sábado luego de sustraer un teléfono celular de alta gama del interior de un vehículo estacionado en el centro de la ciudad de San Pedro. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y permitió una rápida intervención policial.

    Lee además
    Juegos Bonaerenses 2025: la delegación de San Pedro ya se encuentra en Mar del Plata

    San Pedro | Juegos Bonaerenses 2025: la delegación ya está en Mar del Plata
    Recuperan en San Pedro una moto robada en Baradero tras persecución policial

    Recuperan en San Pedro una moto robada en Baradero tras persecución policial

    Aprehensión en pleno centro

    Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) realizaba recorridas dinámicas cuando, en la intersección de Bartolomé Mitre y Martín Fierro, interceptó al menor que coincidía con la descripción aportada por testigos y cámaras.

    En su poder, los efectivos secuestraron un iPhone 16 Pro Max que había sido sustraído minutos antes de un automóvil estacionado en la esquina de Riobamba y Belgrano. El vehículo pertenece a una mujer de 46 años.

    Cámaras de seguridad, clave para identificarlo

    La rápida identificación del menor fue posible gracias a las cámaras de seguridad de un comercio de la zona, que registraron el momento en que se produjo el hurto. El chico no ejerció violencia para sustraer el celular

    Intervención judicial y entrega a la madre

    Tras la intervención policial, se notificó el inicio de la causa y se dispuso la libertad del joven, quien fue entregado a su progenitora conforme a la normativa vigente. Interviene en el caso la UFI del Joven en turno.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro | Juegos Bonaerenses 2025: la delegación ya está en Mar del Plata

    Recuperan en San Pedro una moto robada en Baradero tras persecución policial

    Descubren vértebra fosilizada de ballena en San Pedro durante bajante del río

    Asalto a pareja en Baradero: a un hombre le partieron la cabeza con un arma y detienen a un sospechoso

    San Pedro: detienen a un hombre por un ataque a su hija durante un conflicto familiar

    Allanamientos en San Pedro: secuestran cocaína por más de $1,5 millones y detienen a la principal investigada

    Inspecciones en campos de San Pedro y Baradero: el 40% de los trabajadores rurales no están registrados

    San Pedro: José Ignacio Cremona inaugura su muestra "Todo lo Pequeño" en la Casa de la Cultura

    En San Pedro se produjo un violento asalto en la planta de PREAR: operario reducido por delincuentes

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el barrio Fonavi I

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Juegos Bonaerenses 2025: la delegación de San Pedro ya se encuentra en Mar del Plata

    San Pedro | Juegos Bonaerenses 2025: la delegación ya está en Mar del Plata

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino
    Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino.

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Juliano Almeida con la bandera cuadriculada tras su triunfo consagratorio en Chilecito.

    Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil