San Pedro: un menor de 12 años robó un celular de un auto y fue aprehendido

San Pedro: Menor de 12 años aprehendido tras sustraer un celular de un vehículo

Un chico de 12 años fue aprehendido este sábado luego de sustraer un teléfono celular de alta gama del interior de un vehículo estacionado en el centro de la ciudad de San Pedro. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y permitió una rápida intervención policial.

Aprehensión en pleno centro Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) realizaba recorridas dinámicas cuando, en la intersección de Bartolomé Mitre y Martín Fierro, interceptó al menor que coincidía con la descripción aportada por testigos y cámaras.

En su poder, los efectivos secuestraron un iPhone 16 Pro Max que había sido sustraído minutos antes de un automóvil estacionado en la esquina de Riobamba y Belgrano. El vehículo pertenece a una mujer de 46 años.

Cámaras de seguridad, clave para identificarlo La rápida identificación del menor fue posible gracias a las cámaras de seguridad de un comercio de la zona, que registraron el momento en que se produjo el hurto. El chico no ejerció violencia para sustraer el celular

Intervención judicial y entrega a la madre Tras la intervención policial, se notificó el inicio de la causa y se dispuso la libertad del joven, quien fue entregado a su progenitora conforme a la normativa vigente. Interviene en el caso la UFI del Joven en turno.

