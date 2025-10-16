jueves 16 de octubre de 2025
    • Denuncian a policías por el presunto robo de $20 millones durante un control vial en San Pedro

    Un comerciante de Salta acusó a tres policías viales de sustraerle una suma millonaria durante un operativo en San Pedro. La Fiscalía N°7 investiga el hecho.

    16 de octubre de 2025 - 09:20
    Foto ilustrativa

    Un comerciante oriundo de Orán, provincia de Salta, denunció ante la Fiscalía N°7 de San Pedro que fue víctima del presunto robo de aproximadamente 20 millones de pesos por parte de tres efectivos de la Policía Vial. El hecho ocurrió durante un control vehicular en la zona de la balanza local y derivó en múltiples allanamientos.

    El operativo y la denuncia

    Según el testimonio del comerciante, se trasladaba hacia su provincia cuando fue interceptado por los agentes, quienes procedieron a revisar su vehículo. Durante la inspección, hallaron una bolsa con dinero que el hombre aseguró provenía de su actividad comercial en la venta de indumentaria.

    El denunciante relató que fue amenazado y obligado a retirarse del lugar, lo que lo llevó a presentarse luego ante la Justicia.

    ‍ Avanza la investigación judicial

    En respuesta a la denuncia, personal de la Prefectura Naval Argentina realizó una serie de allanamientos en domicilios vinculados a los efectivos involucrados. El objetivo fue recolectar elementos de interés para la causa.

    Desde la Fiscalía N°7 confirmaron que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales. El caso generó preocupación en la comunidad local, que sigue de cerca el accionar de los funcionarios policiales implicados.

