martes 14 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro | Juegos Bonaerenses 2025: la delegación ya está en Mar del Plata

    Más de 300 representantes de San Pedro viajaron durante la madrugada y ya están en “la feliz” para disputar las finales provinciales de la 34ª edición.

    14 de octubre de 2025 - 12:15
    Juegos Bonaerenses 2025: la delegación de San Pedro ya se encuentra en Mar del Plata

    Juegos Bonaerenses 2025: la delegación de San Pedro ya se encuentra en Mar del Plata

    LAOPINION

    La delegación de San Pedro ya se encuentra en Mar del Plata para participar de las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2025. Más de 300 representantes locales emprendieron viaje durante la madrugada para sumarse a la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia, que este año reúne a más de 30 mil finalistas.

    Lee además
    San Pedro: Menor de 12 años aprehendido tras sustraer un celular de un vehículo

    San Pedro: un menor de 12 años robó un celular de un auto y fue aprehendido
    Recuperan en San Pedro una moto robada en Baradero tras persecución policial

    Recuperan en San Pedro una moto robada en Baradero tras persecución policial

    Apertura y récord de participación

    La ceremonia de apertura se realizará este lunes 13 de octubre y estará encabezada por el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo. El evento, impulsado por la Subsecretaría de Deportes y el Instituto Cultural, promueve la identidad bonaerense. Este año participaron 480 mil personas, marcando un récord histórico.

    Etapas y novedades

    La competencia tiene tres etapas: local, regional/interregional y final provincial. Entre las novedades se incorporan taekwondo ITF, pesca juvenil, lanzamiento de disco y martillo, y hockey con 11 jugadores. También se suman bochas, sapo y fútbol tenis en la categoría intergeneracional, además de nuevas disciplinas culturales y deportivas para personas con discapacidad, adultos mayores y trasplantados.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: un menor de 12 años robó un celular de un auto y fue aprehendido

    Recuperan en San Pedro una moto robada en Baradero tras persecución policial

    Descubren vértebra fosilizada de ballena en San Pedro durante bajante del río

    Asalto a pareja en Baradero: a un hombre le partieron la cabeza con un arma y detienen a un sospechoso

    San Pedro: detienen a un hombre por un ataque a su hija durante un conflicto familiar

    Allanamientos en San Pedro: secuestran cocaína por más de $1,5 millones y detienen a la principal investigada

    Inspecciones en campos de San Pedro y Baradero: el 40% de los trabajadores rurales no están registrados

    San Pedro: José Ignacio Cremona inaugura su muestra "Todo lo Pequeño" en la Casa de la Cultura

    En San Pedro se produjo un violento asalto en la planta de PREAR: operario reducido por delincuentes

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el barrio Fonavi I

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Pedro: Menor de 12 años aprehendido tras sustraer un celular de un vehículo

    San Pedro: un menor de 12 años robó un celular de un auto y fue aprehendido

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino
    Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino.

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Juliano Almeida con la bandera cuadriculada tras su triunfo consagratorio en Chilecito.

    Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil