San Pedro | Juegos Bonaerenses 2025: la delegación ya está en Mar del Plata

Juegos Bonaerenses 2025: la delegación de San Pedro ya se encuentra en Mar del Plata LAOPINION

La delegación de San Pedro ya se encuentra en Mar del Plata para participar de las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2025. Más de 300 representantes locales emprendieron viaje durante la madrugada para sumarse a la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia, que este año reúne a más de 30 mil finalistas.

Apertura y récord de participación La ceremonia de apertura se realizará este lunes 13 de octubre y estará encabezada por el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo. El evento, impulsado por la Subsecretaría de Deportes y el Instituto Cultural, promueve la identidad bonaerense. Este año participaron 480 mil personas, marcando un récord histórico.

Etapas y novedades La competencia tiene tres etapas: local, regional/interregional y final provincial. Entre las novedades se incorporan taekwondo ITF, pesca juvenil, lanzamiento de disco y martillo, y hockey con 11 jugadores. También se suman bochas, sapo y fútbol tenis en la categoría intergeneracional, además de nuevas disciplinas culturales y deportivas para personas con discapacidad, adultos mayores y trasplantados.

Compartí esta nota en redes sociales:





