Recuperan en San Pedro una moto robada en Baradero tras persecución policial LAOPINION

La Policía de San Pedro interceptó una motocicleta 110 cc que había sido sustraída en Baradero. El conductor del vehículo intentó escapar, cayó a una cuneta y huyó a pie. La moto fue recuperada en Río Tala y quedó a disposición de la Fiscalía de San Nicolás.

Persecución y caída en Río Tala Personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) de la Estación de Policía Comunal de San Pedro logró recuperar una motocicleta tipo 110 cc que había sido robada en la ciudad vecina de Baradero. El procedimiento tuvo lugar en el acceso a la localidad de Río Tala, donde se desplegó un operativo tras una alerta del 911.

Al detectar el motovehículo, los efectivos policiales intentaron interceptarlo, pero el conductor realizó maniobras evasivas y perdió el control del rodado, cayendo a una cuneta. De inmediato, se dio a la fuga a pie a través del campo, sin que pudiera ser identificado en ese momento.

Vehículo secuestrado y causa en curso La motocicleta fue secuestrada por el personal interviniente y quedó a disposición de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial San Nicolás. Las autoridades dispusieron las actuaciones correspondientes para avanzar en la identificación del autor del hecho y la restitución del vehículo a su legítimo dueño.

El operativo fue destacado como un ejemplo de coordinación regional entre las fuerzas de seguridad de Baradero y San Pedro.

