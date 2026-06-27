Alarma en Capitán Sarmiento: apareció un puma suelto en un barrio residencial

La ciudad de Capitán Sarmiento se vio alarmada en la noche de este miércoles por la aparición de un puma suelto en un barrio residencial. Captura de pantalla Comunicado del Municipio de Capitán Sarmiento unoarrecifes.com

La ciudad de Capitán Sarmiento se encuentra en estado de alerta tras la aparición de un puma suelto en un barrio residencial durante la noche del miércoles. El animal fue captado por cámaras de seguridad en la zona de Tradición Urbana, lo que generó preocupación entre los vecinos por posibles riesgos.

Puma suelto en Capitán Sarmiento: alarma en barrio residencial Vecinos del barrio Tradición Urbana alertaron la presencia del felino luego de revisar las cámaras de seguridad de sus viviendas. En las imágenes se observa al animal desplazándose por calles internas del barrio, lo que encendió la preocupación en toda la comunidad.

Vecinos en alerta y pedido de intervención de fauna silvestre Ante la situación, los habitantes dieron aviso inmediato a las autoridades locales y solicitaron la intervención de organismos especializados en fauna silvestre. El objetivo es confirmar la especie y determinar su origen, además de evaluar posibles riesgos para la población.

Protocolo activado y comunicado oficial de la Municipalidad Desde la Municipalidad de Capitán Sarmiento informaron que se activaron los protocolos correspondientes tras el avistaje. “Para tranquilidad de la ciudadanía informamos que se realizaron de inmediato las actuaciones que indica el protocolo”, señalaron, y recordaron el contacto de la Policía Rural para emergencias.

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