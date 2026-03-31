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    • San Pedro: Podios y protagonismo del Club Náutico San Pedro en el Grand Prix del Litoral

    Los timoneles de San Pedro se destacaron en San Nicolás con varios podios en Optimist e ILCA, consolidando un arranque prometedor.

    31 de marzo de 2026 - 18:22
    Timoneles del Club Náutico San Pedro cumplieron una destacada actuación durante la jornada inicial del Grand Prix del Litoral, competencia que tuvo como sede al Club de Regatas San Nicolás y donde la delegación sampedrina logró múltiples podios en diversas categorías.

    Timoneles del Club Náutico San Pedro cumplieron una destacada actuación durante la jornada inicial del Grand Prix del Litoral, competencia que tuvo como sede al Club de Regatas San Nicolás y donde la delegación sampedrina logró múltiples podios en diversas categorías.

    Club Náutico San Pedro

    Los timoneles de la ciudad de San Pedro, el Club Náutico San Pedro tuvo un inicio sobresaliente en el Grand Prix del Litoral, disputado en el Club de Regatas San Nicolás, donde sus timoneles lograron múltiples podios y actuaciones destacadas en distintas categorías, reafirmando el buen presente de la institución en competencias regionales.

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    Resultados destacados en Optimist

    En la clase Optimist, Donato Pichetti fue una de las figuras principales al ubicarse segundo en la clasificación general y quedarse con el primer puesto en la categoría Menor. También se destacó Gino Pichetti con un cuarto lugar, mientras que Lis Cappozzucca alcanzó el tercer puesto en la división Infantil. En tanto, Dante Romero logró el segundo puesto en el segmento Promocional.

    Protagonismo en categorías formativas

    Las categorías iniciales también dejaron resultados muy positivos para la delegación sampedrina. Clara Bonilla se consagró en Pre-promocional, seguida por Lucía Blas y Olivia Gil, quienes completaron el podio. Además, Benigno Ferrari fue distinguido en la categoría “Mojarrita”, reflejando el crecimiento de los más jóvenes en la disciplina.

    Buen desempeño en la clase ILCA 7

    En ILCA 7, los representantes del Náutico mantuvieron su nivel competitivo. Joaquín Barré finalizó cuarto en la general y fue primero en Master, mientras que Rufino Hernández terminó quinto y se impuso en Grand Master. Bartolomé Cha Vaccari, por su parte, completó la actuación con un meritorio sexto puesto.

    La participación del club se completó con una amplia nómina de regatistas en Optimist, entre ellos Iván Hidalgo, Aime Barceló, Lola Barceló, Lucía Peciña, Felipe Blas, Juana Raviola, Antonia Giuliani, Angelina Schuth, Constantino Bonilla, Bernarda Barré, Álvaro Barré, Julia Ferrari, Paris Oromes, Milo Sánchez y Salvador Bard, quienes sumaron experiencia en una competencia de alto nivel.

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