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    • Violencia en la Escuela: detuvieron a un joven por intimidación pública al amenazar a compañeros con un arma

    Un alumno de Secundaria, de 18 años, fue aprehendido por intimidación pública tras exhibir un arma en la Agropecuaria.

    24 de abril de 2026 - 19:38
    El revólver está vinculado por la amenaza a alumnos de la Escuela Agropecuaria.

    El revólver está vinculado por la amenaza a alumnos de la Escuela Agropecuaria.

    LA OPINION

    Un estudiante de 18 años fue aprehendido en Pergamino acusado de intimidación pública tras amenazar a compañeros con un arma de fuego en la Escuela Agropecuaria. En un allanamiento de urgencia, la DDI secuestró un revólver, una notebook y un teléfono celular, generando alarma en la comunidad educativa.

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    En el marco de una investigación encabezada por el fiscal Francisco Furnari, titular de la Fiscalía N° 8, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino aprehendió a un joven de 18 años acusado de protagonizar un grave episodio de intimidación pública dentro de un establecimiento educativo.

    Joven amenazó a compañeros con un revólver en la Escuela

    El hecho ocurrió en la Escuela de educación agropecuaria ubicada en la intersección de las rutas 188 y 32, en la zona conocida como el Segundo Cruce, donde el estudiante habría exhibido un arma de fuego y amedrentado a sus compañeros, generando alarma en la comunidad educativa.

    Embed

    La causa se instruye bajo el protocolo de actuación vigente para casos de intimidaciones públicas en ámbitos escolares, implementado recientemente ante la reiteración de amenazas y episodios de violencia en instituciones educativas. En ese contexto, la Fiscalía dispuso una intervención urgente para preservar pruebas y evitar riesgos mayores.

    La instructora judicial Geraldine Casco reunió testimonios clave de alumnos y directivos del establecimiento, que permitieron reconstruir la secuencia del hecho y sostener la hipótesis acusatoria. Los relatos coincidieron en describir una situación de extrema gravedad que motivó la rápida actuación judicial.

    Durante un allanamiento realizado en la tarde de este viernes, los investigadores secuestraron un revólver presuntamente utilizado en el episodio, además de una computadora portátil y un teléfono celular que serán sometidos a pericias para determinar su vinculación con el hecho.

    Fuentes de la investigación señalaron que los elementos recolectados constituyen pruebas relevantes para avanzar con la imputación por intimidación pública. El joven fue trasladado a la sede de la DDI Pergamino, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

    Será indagado en la Fiscalía

    Está previsto que este sábado sea indagado por el fiscal Furnari, quien le imputará formalmente el delito. Tras esa instancia procesal, la Fiscalía podría solicitar al Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención, en función de la solidez de la evidencia reunida.

    El caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por episodios de amenazas en escuelas, lo que ha llevado a reforzar los mecanismos de intervención judicial y policial para actuar con rapidez ante cualquier situación que ponga en riesgo a la comunidad educativa.

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