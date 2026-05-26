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    • Niebla y choque en la ruta 8: dos utilitarios colisionaron cerca de Pergamino y hubo heridos

    El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 257 de la ruta nacional 8, entre El Arbolito y Mariano H. Alfonzo. La niebla habría reducido la visibilidad.

    26 de mayo de 2026 - 11:01
    La niebla de la mañana de este martes puede haber incidido en el choque de dos vehículos utilitarios Renault Kangoo en el kilómetro 257 de la ruta 8 entre las localidades de El Arbolito y Mariano H. Alfonzo.

    La niebla de la mañana de este martes puede haber incidido en el choque de dos vehículos utilitarios Renault Kangoo en el kilómetro 257 de la ruta 8 entre las localidades de El Arbolito y Mariano H. Alfonzo.

    LA OPINION

    La intensa niebla registrada durante la mañana de este martes habría sido un factor determinante en un choque ocurrido sobre la ruta nacional 8, donde dos vehículos utilitarios colisionaron en el kilómetro 257, entre las localidades de El Arbolito y Mariano H. Alfonzo. Ambos conductores sufrieron lesiones y debieron ser trasladados al Hospital de Colón para recibir asistencia médica.

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    Niebla y choque

    El siniestro vial se produjo alrededor de las 9:00 de este martes sobre la mano descendente de la ruta nacional 8, en sentido Colón–Pergamino, en jurisdicción del Destacamento Vial Carabelas, partido de Rojas.

    Por causas que son materia de investigación judicial y pericial, un furgón Renault Kangoo patente AB583ZX, conducido por un pergaminense, colisionó con un Citroën Berlingo dominio AD756JU manejado por otro conductor.

    Las primeras hipótesis indican que la escasa visibilidad generada por la niebla que cubría la región durante las primeras horas del día pudo haber influido en la maniobra que derivó en el impacto entre ambos utilitarios.

    Operativo de emergencia

    Tras el choque, se desplegó un importante operativo de asistencia y prevención sobre la traza nacional. Personal de la Policía de Seguridad Vial, efectivos del Destacamento Carabelas y equipos de Corredores Viales trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular.

    Ambos conductores fueron trasladados en ambulancias hacia el Hospital Municipal de Colón para recibir atención médica por las lesiones sufridas en el impacto. Hasta el momento no trascendió oficialmente la gravedad de las heridas.

    Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, las pericias accidentológicas y la remoción de los vehículos siniestrados, el tránsito permaneció asistido y parcialmente restringido sobre la mano ascendente de la ruta nacional 8.

    Riesgo por visibilidad reducida

    La presencia de niebla volvió a generar complicaciones para circular por las rutas del norte bonaerense, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando las condiciones de visibilidad se reducen considerablemente.

    Desde organismos de seguridad vial reiteran la importancia de extremar las medidas preventivas al conducir en estas condiciones climáticas: disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, mantener luces bajas encendidas y evitar maniobras bruscas o sobrepasos.

    El hecho quedó bajo actuaciones de la Policía de Seguridad Vial con intervención de la Fiscalía correspondiente para determinar la mecánica exacta del choque ocurrido en la ruta nacional 8.

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