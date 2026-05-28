jueves 28 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Los cuatro datos clave que analiza la Justicia sobre la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

    Los investigadores siguen las pistas recopiladas para dar con el paradero de la adolescente de 14 años.

    28 de mayo de 2026 - 17:38
    La Justicia analiza como pista: las seis horas en el domicilio del detenido y el apagado del celular de la menor.

    La Justicia analiza como pista: las seis horas en el domicilio del detenido y el apagado del celular de la menor.

    CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEO

    La desaparición de Agostina Vega mantiene en vilo a todo Córdoba. La Justicia se encuentra investigando todas las pistas recopiladas para poder encontrar lo antes posible a la adolescente de 14 años.

    Lee además
    El Presidente de su entidad vecinal Juan Carlos Velázquez, ratificó ayer ante la La Voz el escenario de temor originado hace unos 2 años.

    Zárate: Preocupación vecinal por hechos de inseguridad cerca de una sede de recuperación en San Jacinto
    Las personas detenidas están vinculadas a estafas informáticas.

    Operativo Fake Coins: Cibercrimen Pergamino participó de 90 allanamientos y 21 detenciones

    La última vez que se vio a la menor fue durante la noche del sábado 23 de mayo, cuando ingresó a la casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento. En ese contexto, los especialistas persiguen cuatro datos clave para dar con la menor.

    Los 4 datos clave que analiza la Justicia

    1) Agostina estuvo tres horas en la casa del acusado

    Un video registrado por una cámara de seguridad de la cuadra, capturó el momento en el que la adolescente ingresó al domicilio de Barrelier, ubicado en Campillo 878, acompañada del acusado.

    “Ese video es potente porque desarticula el discurso de este hombre que le mintió a la Justicia, le mintió a la sociedad y le mintió a la familia", indicó Carlos Nayi, el nuevo abogado de Melisa, la mamá de la víctima, en diálogo con TN.

    2) El celular de Agostina se apagó o dejó de mandar señal

    El abogado confirmó que las pruebas recopiladas por la Justicia confirmaron que la adolescente pasó tres horas en el domicilio del acusado.

    “Según indicaron las antenas telefónicas, ella estuvo en el espacio aproximadamente unas tres horas y salió. Al salir del lugar, su teléfono celular dejó de estar operativo“, detalló.

    3) La actitud sospechosa del detenido al pagar el remís

    Ariel, el remisero que llevó a Agostina Vega el día de la desaparición, reconstruyó cómo fue el viaje y el encuentro con Barrelier, que la esperaba en el destino.

    “Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara. Se puso de costado al auto y me hablaba así”, relató sobre el primer contacto que tuvo con el acusado al finalizar el viaje.

    Según contó, Barrelier se acercó al vehículo cuando llegaron al lugar y fue quien se hizo cargo del pago. “Le dije que eran 11.300 pesos y me dijo que tenía 9.500. Me dio un dólar porque no tenía más plata”, explicó.

    El remisero describió al sospechoso como una persona “flaca, de aproximadamente 1,80 de altura y con capucha”. Aunque aseguró que llegó a verle la cara, el comportamiento le llamó la atención desde el inicio.

    4) El vínculo del detenido con la madre de Agostina

    Carlos Nayi confirmó que Barrelier y la mamá de la víctima tuvieron una relación sentimental en el pasado, y dijo que el acusado la utilizó para llegar a Agostina.

    “Recordemos que este hombre mantenía una relación sentimental con la madre, la plena confianza él la ha utilizado como herramienta de trabajo para captar a esta niña de a penas 14 años“, indicó.

    Además, contó que durante la mañana de este martes, su clienta fue admitida como querellante y aportó información sobre el acusado. “Se ha aportado información importante que ha enriquecido la investigación y ha profundizado algunos aspectos”, indicó.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Preocupación vecinal por hechos de inseguridad cerca de una sede de recuperación en San Jacinto

    Operativo Fake Coins: Cibercrimen Pergamino participó de 90 allanamientos y 21 detenciones

    La Justicia absolvió al involucrado en la seguidilla de asaltos a mujeres por falta de pruebas de la Fiscalía

    Milo J: el pibe de Morón que no olvida sus orígenes ni su compromiso social

    Una mujer fue a reclamar por el mal trato de la dueña de un almacén a su hermana y terminaron a los golpes

    ¿Quién era el jubilado que chocó contra un tractor y murió decapitado en Miramar?

    "Te sacaste un Julián Álvarez": la particular idea de una docente que se viralizó a la espera del Mundial

    Por dónde ver los Premios Gardel que conducirán Diego Leuco y Eleonora Caresi

    Del Cabildo a la pantalla: qué actores interpretaron a los próceres del 25 de Mayo

    La actuación de Franco Colapinto en el GP de Canadá de F1: "Implacable", según los medios internacionales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Milo J batió récords en los premios Gardel 2026: 13 estatuillas con la de Oro, con solo 19 años. 
    Cultura y espectáculos

    Milo J: el pibe de Morón que no olvida sus orígenes ni su compromiso social

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Biblioteca Popular Rafael Obligado puso a disposición de sus asociados, a partir de este martes 26 de mayo, el material bibliográfico adquirido recientemente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026. 

    San Pedro: La Biblioteca Rafael Obligado incorporó nuevos libros tras la Feria del Libro 2026
    La indignación en Douglas continúa tras el polémico arbitraje de Franco Morón y sus asistentes en Chivilcoy.

    Franco Morón, Leonel Suárez y Cristian Pasquettin: la terna arbitral que quedó bajo la lupa en Chivilcoy

    El calendario escolar 2026 ya tiene definidas las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país y, como ocurre cada año, el receso se desarrollará en distintas etapas según cada jurisdicción.

    San Nicolás: Vacaciones de invierno 2026, cuándo empiezan en la provincia de Buenos Aires

    Las ilusionantes declaraciones de Briatore sobre Colapinto.

    Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su mejor actuación en la Fórmula Uno

    La Justicia analiza como pista: las seis horas en el domicilio del detenido y el apagado del celular de la menor.

    Los cuatro datos clave que analiza la Justicia sobre la desaparición de Agostina Vega en Córdoba