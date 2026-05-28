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    • Histórica inauguración en Salto: El Consejo Federal de fútbol de AFA abrió su nueva sede regional

    Salto se convirtió en el epicentro del fútbol del interior al albergar la Delegación de la Región Bonaerense Pampeana Norte, que nuclea a 31 ligas.

    28 de mayo de 2026 - 10:43
    A partir de hoy funciona en esta ciudad la Delegación del Consejo Federal para la Región Bonaerense Pampeana Norte, que agrupa a 31 Ligas de Fútbol del Interior.

    A partir de hoy funciona en esta ciudad la Delegación del Consejo Federal para la Región Bonaerense Pampeana Norte, que agrupa a 31 Ligas de Fútbol del Interior.

    La Opinion

    La ciudad de Salto vivió una jornada trascendental para el deporte local y regional con la inauguración oficial de la Delegación de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Consejo Federal de AFA. El acto contó con la presencia de destacadas autoridades políticas y deportivas, marcando un fuerte hito de descentralización futbolística.

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    Autoridades presentes y un fuerte respaldo institucional

    El corte de cintas se llevó a cabo en la flamante sede institucional ubicada en Avenida Mitre 512. El acto estuvo encabezado por el intendente local, Ricardo Alessandro, el secretario general del municipio, Camilo Alessandro, y el vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gabriel Treuque.

    También formó parte del encuentro Jorge Garavano, titular de la nueva delegación, quien expresó un profundo agradecimiento al presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, por su constante apoyo al fútbol del interior. El intendente Alessandro destacó que este logro representa un "acercamiento histórico" de la máxima entidad del fútbol argentino a los clubes y dirigentes de la región.

    Presentación del Mapa Socioeconómico del Fútbol del Interior

    Previo a la inauguración de la sede, las actividades comenzaron en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Allí se presentó formalmente el libro "Mapa Socioeconómico del Fútbol del Interior Argentino", una obra del escritor y docente de la UNSL, Claudio Salas.

    La publicación, que contó con el apoyo de la Secretaría de Coordinación del Consejo Federal dirigida por Mario Echevarría, ofrece un profundo análisis sobre el impacto social y económico de los clubes en las provincias. El evento registró un marco imponente de dirigentes deportivos de toda la zona que colmaron las instalaciones municipales.

    Declaraciones políticas de Ricardo Alessandro en el Salón Blanco

    El encuentro no estuvo exento de definiciones políticas de peso para el plano local. Durante su discurso de bienvenida a la dirigencia deportiva, el intendente Ricardo Alessandro compartió reflexiones personales sobre su futuro y confirmó que transita su último mandato.

    En un momento destacado de su alocución, el jefe comunal lanzó una frase de fuerte contenido sucesorio de cara al futuro político de la ciudad:

    "Aspiro a que el próximo intendente sea mi hijo, Camilo. Para eso estamos trabajando y nos levantamos todos los días a las 06:15 de la mañana".

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