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    • San Pedro: Jornada de controles de salud en el CAPS Mateo Sbert, cómo acceder y quiénes pueden asistir

    La Secretaría de Salud de San Pedro realizará un operativo pediátrico gratuito el 16 de abril para chicos de 6 a 12 años.

    7 de abril de 2026 - 08:36
    La Secretaría de Salud anunció la realización de una jornada de atención pediátrica integral destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años, que tendrá lugar el próximo 16 de abril en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Mateo Sbert.

    La Secretaría de Salud anunció la realización de una jornada de atención pediátrica integral destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años, que tendrá lugar el próximo 16 de abril en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Mateo Sbert.

    notisanpedro.info

    La Secretaría de Salud del municipio de San Pedro llevará adelante una jornada de controles médicos destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años, con el objetivo de fortalecer la atención preventiva en los barrios y facilitar el acceso a servicios pediátricos. La actividad se realizará el próximo 16 de abril en el CAPS Mateo Sbert, en horario matutino.

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    Controles pediátricos gratuitos en el CAPS Mateo Sbert

    El operativo sanitario tendrá lugar en la sede ubicada en J. V. González 1250, entre las 9.00 y las 12.00, y estará enfocado en brindar atención integral a la población infantil. Durante la jornada, profesionales de la salud realizarán controles generales que permiten evaluar el crecimiento, el desarrollo y el estado de salud de los niños y niñas.

    Este tipo de iniciativas busca detectar de manera temprana posibles problemáticas, además de promover hábitos saludables y reforzar la importancia de los controles médicos periódicos en edades clave del desarrollo.

    Cómo solicitar turno para la jornada de salud infantil

    Desde la Secretaría de Salud informaron que será obligatorio contar con un turno previo para acceder a la atención. Los mismos deberán gestionarse de manera presencial en el CAPS Mateo Sbert, con el fin de organizar la demanda y garantizar una atención ordenada.

    El plazo para solicitar turno se extenderá hasta el miércoles 15 de abril inclusive. Se recomienda a las familias acercarse con anticipación, ya que los cupos son limitados y suelen completarse rápidamente ante este tipo de propuestas.

    Atención territorial y prevención en los barrios

    La jornada forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el municipio para descentralizar los servicios de salud y acercarlos a los distintos sectores de la comunidad. A través de estos operativos, se busca reducir barreras de acceso y garantizar que más vecinos puedan cumplir con los controles médicos anuales.

    Además, este tipo de acciones refuerzan el rol de los Centros de Atención Primaria de la Salud como espacios clave dentro del sistema sanitario, promoviendo la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento continuo de las familias.

    En ese marco, las autoridades destacaron la importancia de la participación de la comunidad y remarcaron que estos controles son fundamentales para cuidar la salud de los más chicos, especialmente en etapas de crecimiento donde el seguimiento médico resulta indispensable.

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