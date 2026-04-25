Balearon a un joven en un enfrentamiento armado entre dos vecinos por un problema de convivencia barrial

Un hombre de aproximadamente 30 años permanece internado en estado crítico tras recibir dos disparos en las piernas durante una violenta discusión vecinal ocurrida en la madrugada del sábado en barrio José Hernández. La lesión comprometió una arteria vital y su vida corre serio riesgo, siendo este el joven baleado.

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El grave episodio se registró alrededor de las 2:30 de la madrugada del sábado en la esquina de Güiraldes y Mazzei, en el barrio José Hernández. De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, la situación se originó a partir de una discusión entre dos vecinos que mantenían conflictos previos vinculados a la convivencia barrial.

Según relataron testigos, ambos involucrados habrían estado armados durante el enfrentamiento. La discusión verbal fue escalando rápidamente en intensidad hasta que uno de ellos efectuó disparos, impactando al otro en sus piernas. La violencia del ataque generó conmoción entre los residentes de la zona.

La víctima, un hombre de alrededor de 30 años, sufrió dos heridas de arma de fuego en sus miembros inferiores. Uno de los proyectiles habría comprometido la arteria femoral, lo que derivó en un cuadro de extrema gravedad. Fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos con riesgo de vida.

Investigación judicial

La causa es instruida por la Fiscalía N° 7, a cargo del fiscal Fernando D’Elío, desde donde se avanzaba en las últimas horas con medidas judiciales para esclarecer el hecho. Entre ellas, se solicitaban allanamientos, la detención del presunto agresor y el secuestro del arma de fuego utilizada en el ataque.

Antecedentes del conflicto

Fuentes consultadas indicaron que el enfrentamiento no fue un hecho aislado, sino que respondería a una disputa de larga data entre ambos vecinos. Las tensiones acumuladas habrían derivado en este episodio extremo de violencia, que ahora mantiene a uno de ellos luchando por su vida.