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    El pergaminense Jonatan Cascardo ganó un Premio Gardel como integrante de EMPA Orquesta de Tango

    El músico pergaminense Jonatan Cascardo integra la agrupación ganadora en el rubro Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental.

    Por Néstor Suárez
    28 de mayo de 2026 - 15:40
    Jonatan Cascardo nació y se formó musicalmente en Pergamino antes de continuar sus estudios en Buenos Aires.

    Jonatan Cascardo nació y se formó musicalmente en Pergamino antes de continuar sus estudios en Buenos Aires.

    JONATAN CASCARDO
    Jonatan Cascardo en el acto de premiación. La orquesta pertenece a la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA),

    Jonatan Cascardo en el acto de premiación. La orquesta pertenece a la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA),

    El músico y docente pergaminense Jonatan Cascardo fue distinguido con un Premio Gardel como integrante de EMPA Orquesta de Tango, ganadora en el rubro Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental.

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    La ceremonia, que se realizó el martes 26 en el Teatro Coliseo y contó con la conducción de Diego Leuco. Allí, los integrantes de la agrupación recibieron una de las distinciones más importantes de la música argentina, en reconocimiento al trabajo realizado en el disco grabado durante 2024, presentado en 2025 y nominado en 2026.

    La orquesta pertenece a la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), institución pública considerada la primera escuela de música popular de América Latina y una referencia histórica en la formación musical del país. El álbum fue presentado el año pasado y este 2026 obtuvo la nominación que finalmente derivó en el premio.

    Sobre Joanatan Cascardo

    Cascardo nació y se formó musicalmente en Pergamino antes de continuar sus estudios en Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria participó en distintos proyectos y ensambles, hasta especializarse en el tango, género en el que desarrolla actualmente su actividad artística.

    El reconocimiento representa además una puesta en valor del trabajo colectivo y de la formación pública vinculada a la música popular argentina, uno de los pilares históricos de EMPA y de su orquesta de tango.

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