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    • Salto: Gran convocatoria en el festival de ciclismo local con destacadas actuaciones en la Pista de Cristal

    La Pista del Polideportivo de Salto Luis Lagoa vibró con un nuevo encuentro del deporte pedal, que sumó victorias, podios y un excelente marco de público.

    28 de mayo de 2026 - 16:45
    Un nuevo festival del deporte pedal se realizó el pasado sábado en la Pista de Ciclismo emplazada en el Polideportivo Municipal Luis Lagoa de Salto.

    Un nuevo festival del deporte pedal se realizó el pasado sábado en la Pista de Ciclismo emplazada en el Polideportivo Municipal Luis Lagoa de Salto.

    Celica Schechtel

    El pasado sábado se llevó a cabo un convocante festival de ciclismo en la Pista Municipal de la ciudad de Salto, ubicada en el Polideportivo Luis Lagoa. El evento deportivo contó con un marco espectacular de público y una gran cantidad de ciclistas inscriptos, consolidando una jornada a puro pedal y grandes resultados locales.

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    El protagonismo de Marcos Pérez en las categorías mayores

    Como ya es una sana costumbre en el circuito del deporte pedal, la performance de Marcos "Maco" Pérez volvió a ubicarse entre lo más destacado de la jornada sabatina. El ciclista local demostró una vez más su vigencia y gran nivel competitivo al subirse al podio en las principales exigencias del programa.

    Pérez se alzó con un meritorio tercer puesto en la exigente competencia que unificó a las categorías Máster B y C. No conforme con ese gran resultado, el pedalista local volvió a salir a la pista para disputar el Especial de la categoría Máster C, donde coronó su gran tarde arribando en la segunda colocación definitiva.

    Mario Falcón se quedó con el único triunfo saltense de la tarde

    El momento de mayor festejo para el ciclismo de Salto llegó de la mano de Mario Falcón, quien se adjudicó una brillante victoria en la categoría Peña Zonal. Su triunfo coronó una actuación colectiva brillante para los representantes de nuestra ciudad en esa misma especialidad.

    La Peña Zonal no solo dejó el primer puesto de Falcón, sino que además se tiñó completamente con los colores locales en el podio. Detrás del ganador, Pedro Sánchez se quedó con el segundo lugar, Joaquín Bossio culminó en la tercera posición y Leonardo Rodríguez completó la excelente performance saltense al adueñarse del cuarto escalón.

    Grandes resultados en la categoría de ciclistas Promocionales

    La jornada en la Pista de Cristal también reservó un espacio de protagonismo para las categorías Promocionales (tanto Menores como Mayores), donde los ciclistas locales volvieron a dar pelea en los puestos de vanguardia de la clasificación general.

    En esta división, Ariel Leguizamón completó una labor sumamente destacada tras batallar durante toda la carrera y lograr cruzar la línea de meta en una merecida tercera colocación. En sintonía con ese gran rendimiento, el joven Joaquín Acevedo también cumplió una actuación sobresaliente en el pelotón y concluyó su participación en el quinto lugar.

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