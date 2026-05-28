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    • El senador del PRO Juan Manuel Rico Zini revalidó su lugar en la Comisión de Acuerdos

    Rico Zini era miembro de esta comisión y esto había cambiado por una maniobra oficialista Por la relevancia de este espacio, el PRO exigió su incorporación.

    28 de mayo de 2026 - 14:53
    El pergaminense Juan Manuel Rico Zini, senador provincial por el PRO.

    El pergaminense Juan Manuel Rico Zini, senador provincial por el PRO.

    LA OPINION

    En las últimas horas se conoció que el senador provincial del PRO Juan Manuel Rico Zini volvió a integrar la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) del Senado de la Provincia de Buenos Aires durante el presente período legislativo.

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    La noticia se confirmó tras el reordenamiento que se produjo en el proceso de conformación de varias comisiones internas del Senado provincial, y derivó en la firma de un nuevo decreto por parte de la presidenta de la Cámara de Senadores, Verónica Magario.

    La comisión de Asuntos Constitåucionales y Acuerdos es un espacio clave para el funcionamiento del Estado provincial. En ella se dirimen, entre otras cuestiones, temas vinculados a principios constitucionales, organización de la justicia y régimen electoral.

    Se trata de un cuerpo legislativo importante que dictamina además sobre conflictos de poderes y leyes, conflictos interprovinciales, división territorial, creación de centros urbanos, régimen y leyes particulares de expropiación, declaración de utilidad pública y acuerdos para la designación de funcionarios que necesiten este requisito.

    Desde el inicio de su mandato como senador, el pergaminense Juan Manuel Rico Zini había sido miembro de esta comisión y esto había cambiado en el primer decreto de conformación elaborado por Magario.

    Por la relevancia de este espacio, el PRO exigió la incorporación del abogado pergaminense a la Comisión de Acuerdos y en el reciente decreto firmado por Magario volvió a integrar la nómina de legisladores que trabajarán en este cuerpo legislativo que, entre otras funciones, analiza los pliegos que eleva el Poder Ejecutivo provincial para la designación de jueces y funcionarios judiciales, y que en el futuro deberá dictaminar sobre un tema trascendente como la conformación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

    “La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos es un espacio de suma trascendencia en términos institucionales que aborda cuestiones estratégicas de la agenda bonaerense”, sostuvo el legislador del PRO, quien además preside la Comisión de Modernización del Estado, Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica.

    “El análisis y dictamen respecto del proceso de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales es una cuestión prioritaria en el contexto de una Provincia que tiene un enorme déficit en relación a la celeridad con la que debe darse la cobertura de cargos en los distintos estamentos del Poder Judicial”, agregó recordando que estos pliegos se tratan en el seno de esta comisión que es presidida por Emmanuel González Santalla.

    Otras comisiones

    El nuevo decreto de comisiones internas del Senado bonaerense introdujo cambios en 12 de los 27 cuerpos legislativos, además de conformar Reforma Política y Régimen Electoral y realizar modificaciones puntuales solicitadas por las bancadas de la oposición.

    De acuerdo al nuevo decreto, Juan Manuel Rico Zini integra además las comisiones de: Presupuesto e Impuestos, Reforma Política, Obras y Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Libertad de Expresión. Asimismo, mantiene la presidencia de la Comisión de Modernización del Estado, Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica.

    En relación al proceso de conformación de las comisiones, Rico Zini remarcó: “Las internas del oficialismo bonaerense demoraron significativamente el proceso de armado de las comisiones internas del Senado que son el espacio donde se desarrolla parte de la actividad legislativa. Hubo dos decretos, muchas tensiones y varios meses de parálisis, que aguardamos se revierta con este ordenamiento, porque lo que se trata en las comisiones son temas que hacen a la vida cotidiana de los bonaerenses y al funcionamiento institucional de la Provincia”.

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