Rojas: Multitudinario festejo por el Día Internacional de la Danza

Bajo la organización de la Dirección de Cultura del Municipio de Rojas, se llevó a cabo una propuesta artística que integró todos los estilos de baile.

Con una convocatoria que superó las expectativas, Rojas celebró el Día Internacional de la Danza con un evento que reunió a artistas, familias y vecinos en la Plazoleta de la Juventud, donde el talento local y la diversidad de estilos fueron protagonistas de una jornada cargada de ritmo y expresión cultural.

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La propuesta, organizada por la Dirección de Cultura del Municipio de Rojas, logró convocar a una multitud que acompañó cada una de las presentaciones. Desde temprano, familias enteras se acercaron para disfrutar de un espectáculo que puso en valor el trabajo de academias, profesores y bailarines de la ciudad.

El evento tuvo como principal objetivo celebrar esta fecha internacional promoviendo el acceso a la cultura en espacios públicos, generando un ámbito de encuentro y participación comunitaria.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la variedad de disciplinas que se presentaron. Diferentes estilos de danza pasaron por el escenario, reflejando la riqueza artística que existe en Rojas y el compromiso de quienes forman parte del circuito cultural local.

Cada coreografía fue recibida con entusiasmo por el público, que acompañó con aplausos y reconocimiento el esfuerzo de los bailarines y sus docentes, protagonistas centrales de la celebración.

Cultura, comunidad y apoyo a emprendedores locales

Además de los espectáculos, el evento incluyó una feria de artesanos que sumó un atractivo adicional para los asistentes. Esta iniciativa permitió a emprendedores locales exhibir y comercializar sus productos, fortaleciendo así la economía regional.

La jornada dejó en evidencia la importancia de este tipo de actividades para fomentar la identidad cultural, generar espacios de encuentro y consolidar el vínculo entre artistas y la comunidad, reafirmando el valor de la cultura como motor social en Rojas.