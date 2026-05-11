Museo Paleontológico San Pedro incorpora un valioso libro histórico del INTA con publicaciones de 1965 a 1971

El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico incorporó a su colección un ejemplar de gran valor documental que recopila publicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) correspondientes al período 1965-1971.

El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de la ciudad de San Pedro sumó a su patrimonio un libro de gran valor documental que recopila publicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) editadas entre 1965 y 1971. El material fue cedido por Bruno Rolfo Cocuzza y constituye una fuente clave para estudiar la evolución del sector agropecuario argentino.

CNRT secuestró en San Pedro un micro ilegal que viajaba con mercadería en los pasillos

La obra incorporada cuenta con más de 300 páginas y presenta una cuidada encuadernación que permitió conservar en excelente estado una serie de revistas técnicas publicadas por el INTA durante la segunda mitad de la década del sesenta y comienzos de los años setenta.

En sus páginas se pueden encontrar estadísticas productivas, recomendaciones técnicas, fotografías, infografías y entrevistas a destacados referentes del ámbito agropecuario. Este conjunto de información ofrece una mirada detallada sobre las prácticas, desafíos y avances del sector en una etapa clave para el desarrollo rural del país.

Además del contenido técnico y periodístico, el volumen conserva numerosas publicidades de empresas y comercios vinculados al agro y a otras actividades productivas de la época.

Estas piezas publicitarias aportan un testimonio adicional sobre el contexto social y económico de aquellos años, permitiendo reconstruir hábitos de consumo, tendencias comerciales y el entramado empresarial que acompañaba el crecimiento de la actividad agropecuaria en la región.

El Museo Paleontológico amplía su patrimonio documental

Desde el Museo Paleontológico destacaron y agradecieron el gesto de Bruno Rolfo Cocuzza, quien cedió este material para su resguardo y consulta pública dentro del Archivo de Documentación Histórica.

Con esta incorporación, la institución continúa enriqueciendo su patrimonio documental y fortaleciendo su compromiso con la preservación de materiales que permiten comprender la historia productiva, social y cultural de la comunidad y del país.