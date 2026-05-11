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    • Museo Paleontológico San Pedro incorpora un valioso libro histórico del INTA con publicaciones de 1965 a 1971

    En San Pedro el Museo incorporó un ejemplar, de más de 300 páginas, reúne revistas técnicas del INTA con estadísticas, entrevistas y publicidades de época.

    11 de mayo de 2026 - 08:34
    El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico incorporó a su colección un ejemplar de gran valor documental que recopila publicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) correspondientes al período 1965-1971.

    El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico incorporó a su colección un ejemplar de gran valor documental que recopila publicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) correspondientes al período 1965-1971.

    notisanpedro.info

    El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de la ciudad de San Pedro sumó a su patrimonio un libro de gran valor documental que recopila publicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) editadas entre 1965 y 1971. El material fue cedido por Bruno Rolfo Cocuzza y constituye una fuente clave para estudiar la evolución del sector agropecuario argentino.

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    Un libro histórico del INTA para preservar la memoria agropecuaria

    La obra incorporada cuenta con más de 300 páginas y presenta una cuidada encuadernación que permitió conservar en excelente estado una serie de revistas técnicas publicadas por el INTA durante la segunda mitad de la década del sesenta y comienzos de los años setenta.

    En sus páginas se pueden encontrar estadísticas productivas, recomendaciones técnicas, fotografías, infografías y entrevistas a destacados referentes del ámbito agropecuario. Este conjunto de información ofrece una mirada detallada sobre las prácticas, desafíos y avances del sector en una etapa clave para el desarrollo rural del país.

    Publicidades de época y un valioso registro social y económico

    Además del contenido técnico y periodístico, el volumen conserva numerosas publicidades de empresas y comercios vinculados al agro y a otras actividades productivas de la época.

    Estas piezas publicitarias aportan un testimonio adicional sobre el contexto social y económico de aquellos años, permitiendo reconstruir hábitos de consumo, tendencias comerciales y el entramado empresarial que acompañaba el crecimiento de la actividad agropecuaria en la región.

    El Museo Paleontológico amplía su patrimonio documental

    Desde el Museo Paleontológico destacaron y agradecieron el gesto de Bruno Rolfo Cocuzza, quien cedió este material para su resguardo y consulta pública dentro del Archivo de Documentación Histórica.

    Con esta incorporación, la institución continúa enriqueciendo su patrimonio documental y fortaleciendo su compromiso con la preservación de materiales que permiten comprender la historia productiva, social y cultural de la comunidad y del país.

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