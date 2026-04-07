San Pedro: Envión Canaletas lanza taller de streaming para jóvenes con foco en tecnología y creatividad

“Nicolás Crespien lidera un taller de streaming donde los jóvenes podrán dominar técnicas de video, fotografía y recursos digitales modernos.” San Pedro Municipio

En este mes de abril, Envión Canaletas amplía su propuesta educativa con un taller de streaming dirigido por Nicolás Crespien. La iniciativa permitirá que jóvenes de la ciudad de San Pedro adquieran habilidades en grabación, edición de videos, fotografía y manejo de herramientas tecnológicas, fomentando la creatividad y el desarrollo de competencias digitales fundamentales para el siglo XXI.

Taller de streaming: aprendé grabación y edición de videos El taller está diseñado para que los participantes aprendan técnicas de grabación y edición de videos de manera práctica y accesible. Bajo la guía de Nicolás Crespien, los jóvenes podrán experimentar con distintos formatos audiovisuales, mejorando su capacidad de comunicación y expresión creativa en plataformas digitales. Esta propuesta apunta a integrar conocimientos de manera entretenida y profesional.

Fotografía y herramientas digitales: potenciando habilidades tecnológicas Además de la producción de videos, el taller incluirá módulos de fotografía y el uso de herramientas digitales esenciales para el streaming. Los participantes aprenderán a manejar cámaras, software de edición y plataformas de difusión, fomentando la autonomía tecnológica y la innovación. La iniciativa busca que los jóvenes estén preparados para afrontar proyectos multimedia completos.

Envión Canaletas y la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad El taller se suma a las múltiples actividades impulsadas por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, en el marco del programa Envión Canaletas. Con encuentros todos los lunes a las 16:00 en Mateo Sbert 430, se busca ofrecer un espacio seguro, educativo y creativo, donde los jóvenes puedan desarrollar nuevas competencias y vincularse con la tecnología de manera constructiva.

Con esta incorporación, Envión Canaletas reafirma su compromiso con la formación integral de los jóvenes, brindando oportunidades para aprender, crear y compartir contenidos digitales, fomentando la participación activa y el desarrollo personal.

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