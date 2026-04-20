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    NeuroMúsica: una innovadora propuesta que une música y desarrollo infantil

    El Espacio CheloSuzuki lanza en Pergamino un programa interdisciplinario orientado a potenciar habilidades cognitivas, emocionales y sociales.

    20 de abril de 2026 - 12:42
    NeuroMúsica: Una propuesta que estimula el desarrollo integral de niños y niñas a través del juego, el ritmo y la emoción.

    NeuroMúsica: Una propuesta que estimula el desarrollo integral de niños y niñas a través del juego, el ritmo y la emoción.

    EDUCACION MUSICAL CHELOSUZUKI

    El Espacio de Educación Musical CheloSuzuki presenta NeuroMúsica, un nuevo programa de Neurodesarrollo Musical que comienza a implementarse en Pergamino, con una mirada integradora que combina herramientas de la música y la psicopedagogía.

    La propuesta está especialmente pensada para acompañar el desarrollo integral de niños y niñas, incluyendo infancias con discapacidad, a partir de un enfoque personalizado que contempla las necesidades y procesos de cada participante.

    El trabajo es llevado adelante por un equipo interdisciplinario conformado por Analía Carchenilla, directora del espacio y profesora del programa, junto a Romina Enríquez Strata, profesora en Educación Especial, Estimulación Temprana y licenciada en Psicopedagogía. Esta articulación permite diseñar experiencias adaptadas que favorecen el aprendizaje y el bienestar.

    A través de actividades musicales guiadas como el canto, el movimiento y el trabajo rítmico, se estimulan capacidades clave como la atención, la memoria, la comunicación, la coordinación y la regulación emocional, en un entorno lúdico y creativo.

    Clase abierta y gratita de NeuroMúsica

    En el marco de su lanzamiento, se realizará una clase abierta, gratuita y con cupos limitados, destinada a familias interesadas en conocer la propuesta y recibir orientación sobre las posibilidades de participación según cada caso.

    La convocatoria será el sábado 2 de mayo a las 15:00 en Valentín Potente 460 (entre Maipú y San Lorenzo), en el barrio Ameghino. La inscripción previa es obligatoria y puede realizarse solicitando más información al 2477-434853.

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