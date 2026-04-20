NeuroMúsica: una innovadora propuesta que une música y desarrollo infantil

NeuroMúsica: Una propuesta que estimula el desarrollo integral de niños y niñas a través del juego, el ritmo y la emoción.

El Espacio de Educación Musical CheloSuzuki presenta NeuroMúsica , un nuevo programa de Neurodesarrollo Musica l que comienza a implementarse en Pergamino , con una mirada integradora que combina herramientas de la música y la psicopedagogía.

La propuesta está especialmente pensada para acompañar el desarrollo integral de niños y niñas, incluyendo infancias con discapacidad, a partir de un enfoque personalizado que contempla las necesidades y procesos de cada participante.

El trabajo es llevado adelante por un equipo interdisciplinario conformado por Analía Carchenilla , directora del espacio y profesora del programa, junto a Romina Enríquez Strata , profesora en Educación Especial, Estimulación Temprana y licenciada en Psicopedagogía. Esta articulación permite diseñar experiencias adaptadas que favorecen el aprendizaje y el bienestar.

A través de actividades musicales guiadas como el canto, el movimiento y el trabajo rítmico, se estimulan capacidades clave como la atención, la memoria, la comunicación, la coordinación y la regulación emocional, en un entorno lúdico y creativo.

Clase abierta y gratita de NeuroMúsica

En el marco de su lanzamiento, se realizará una clase abierta, gratuita y con cupos limitados, destinada a familias interesadas en conocer la propuesta y recibir orientación sobre las posibilidades de participación según cada caso.

La convocatoria será el sábado 2 de mayo a las 15:00 en Valentín Potente 460 (entre Maipú y San Lorenzo), en el barrio Ameghino. La inscripción previa es obligatoria y puede realizarse solicitando más información al 2477-434853.