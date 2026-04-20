La Policía Local detuvo a un joven que trasladaba 21 dosis de cocaína del narcomenudeo

La Policía aprehendió al joven de 19 años que sería un eslabón vulnerable de la organización de narcomenudeo.

La Policía Local asestó un nuevo golpe contra el narcomenudeo en el barrio Belgrano de Pergamino el sábado por la noche , cuando la Brigada Motorizada de la UPPL interceptó y detuvo a un sujeto de 19 años, con 21 dosis de cocaína.

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La brigada motorizada aprehendió a dos sujetos que trasladaban dosis de cocaína y marihuana en moto

El aprehendido, que funcionaría como un eslabón vulnerable en la cadena de distribución de drogas, fue trasladado a la UFI y J N°9.

El procedimiento fue ejecutado aproximadamente a las 19:45 horas del sábado 18 de abril. El personal de la GDM (Grupo de Despliegue Motorizado), perteneciente a la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL), se encontraba realizando tareas de prevención en la zona.

La detención del sujeto se concretó en la intersección de las calles Niñas de Ayohuma y Las Piedras. El joven, con domicilio en las inmediaciones cercanas al procedimiento, estaba desempleado y fue identificado como un presunto transportista dentro de la red de narcomenudeo. Una especie de "mensajero" que es utilizado por los líderes para no quedar comprometidos en intervenciones policiales.

Secuestro de Cocaína

Al momento de su interceptación, la Policía Local procedió a la requisa del sujeto. Del interior del bolsillo de su chaleco se secuestraron veintiún envoltorios con una sustancia de aspecto similar a clorhidrato de cocaína. El peso total de la droga incautada fue de 4.16 gramos.

Además de los estupefacientes, al joven se le secuestró una cuchilla con mango de madera de aproximadamente 24 centímetros.

El caso quedó caratulado como "INFR. LEY 23.737 TENENCIA SIMPLE", con un número de IPP Nº 12-00-002847-26. La causa está siendo investigada por la Fiscalía 9 del fiscal Juan Tomás Godoy.

El joven fue trasladado y alojado en la Comisaría Tercera, a la espera de ser puesto a disposición de la UFI y J N°9 para ser indagado el domingo. Este tipo de detenciones apuntan a desarticular la trazabilidad del comercio de estupefacientes, aunque el detenido sea considerado un eslabón vulnerable utilizado para no comprometer a los líderes de la organización criminal.