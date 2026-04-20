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    • Jóvenes pergaminense en acción: estudiantes secundarios comenzaron a construir la agenda 2026

    La Dirección de Juventud de Pergamino presidió el primer encuentro entre alumnos de distintas escuelas. Se prioriza el intercambio de ideas.

    20 de abril de 2026 - 12:55
    El director de Juventud, Axel Toledo, subrayó el valor del protagonismo estudiantil en la construcción de políticas públicas.

    El director de Juventud, Axel Toledo, subrayó el valor del protagonismo estudiantil en la construcción de políticas públicas.

    PERGAMINO AL DIA

    Con una participación que excedió las expectativas iniciales, se concretó en Pergamino el primer encuentro entre estudiantes de nivel secundario y la Dirección de Juventud, dando inicio a un ámbito de diálogo pensado para escuchar inquietudes, compartir miradas y proyectar propuestas de forma conjunta.

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    La jornada tuvo lugar en el Galpón de Juventud, ubicado en el Parque Belgrano, y reunió a representantes de diversas instituciones educativas de la ciudad, entre ellas el Normal, Técnica 2, Industrial, ICADE, Secundaria 19, Rancagua y San Agustín. Durante el encuentro se generó un clima dinámico, con instancias de debate, reflexión y un intercambio constante sobre las realidades que atraviesan las escuelas.

    Espacio de participación

    Lejos de una estructura rígida o protocolar, la iniciativa buscó promover un espacio auténtico de participación, donde los propios jóvenes pudieran comenzar a delinear lo que será la agenda juvenil 2026.

    Entre jóvenes

    En este marco, el director de Juventud, Axel Toledo, subrayó el valor del protagonismo estudiantil en la construcción de políticas públicas. “No hay mejor comunicación para los jóvenes que la que se da entre jóvenes”, afirmó, y agregó: “Ustedes son el presente y pueden transformar el futuro. Piensen en la Reforma Universitaria de Córdoba: esos pibes cambiaron el rumbo de un país”.

    Asimismo, puso en relieve el rol de los centros de estudiantes dentro de cada institución, considerándolos actores clave para canalizar intereses y necesidades. “Nadie mejor que ustedes para entender lo que les interesa, lo que les gusta y lo que no”, sostuvo, alentando a los jóvenes a involucrarse activamente y sostener el compromiso.

    Hacia el cierre, Toledo destacó la respuesta de los participantes y renovó el acompañamiento desde el área: “Estoy muy contento por la participación. Vamos a acompañar a los estudiantes en sus proyectos. Me pone muy feliz que existan estos espacios de intercambio y ojalá surjan muchas demandas”.

    Convocatoria abierta

    Desde la Dirección de Juventud invitan a que más centros de estudiantes se sumen a los próximos encuentros, con el objetivo de seguir fortaleciendo la participación juvenil y construir una agenda que represente a los jóvenes de la ciudad. Para participar, pueden comunicarse vía WhatsApp al 2477 665731 o a través de Instagram en @jovenesperga.

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