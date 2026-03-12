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    • San Pedro: El mercado inmobiliario suma incentivos con las nuevas reformas tributarias

    Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro señaló que los cambios tributarios nacionales generan incentivos para la compraventa y el alquiler de viviendas.

    12 de marzo de 2026 - 14:00
    La Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro analizó el impacto de las recientes reformas tributarias impulsadas a nivel nacional y señaló que las nuevas disposiciones configuran un escenario favorable para reactivar tanto la compraventa como el mercado de alquileres.

    La Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro analizó el impacto de las recientes reformas tributarias impulsadas a nivel nacional y señaló que las nuevas disposiciones configuran un escenario favorable para reactivar tanto la compraventa como el mercado de alquileres.

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    La Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro analizó el impacto de las recientes reformas tributarias impulsadas a nivel nacional y destacó que las nuevas medidas generan un escenario favorable para la reactivación del mercado inmobiliario, especialmente en la compraventa de propiedades y en el segmento de alquileres residenciales.

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    Cambios impositivos que favorecen la compraventa de inmuebles

    Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es la eliminación del impuesto cedular del 15% que gravaba la ganancia obtenida en la venta de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. Este tributo se aplicaba sobre la diferencia entre el valor de compra y el de venta de una propiedad.

    Con la nueva normativa, las utilidades generadas por estas operaciones quedan exentas de ese gravamen. Desde la Cámara destacaron que esta decisión representa un alivio financiero significativo para propietarios e inversores, lo que podría traducirse en una mayor dinámica en el mercado de compraventa, especialmente en propiedades de construcción relativamente reciente.

    Incentivos fiscales para aumentar la oferta de alquileres

    Otra de las medidas señaladas por la entidad es la exención del Impuesto a las Ganancias para los ingresos provenientes de alquileres de viviendas destinadas a casa-habitación.

    De acuerdo con los martilleros, esta disposición apunta a mejorar la rentabilidad de los pequeños y medianos inversores que destinan propiedades al alquiler. Al mismo tiempo, el objetivo de la reforma es estimular la incorporación de nuevas unidades al mercado, en un contexto en el que la oferta de viviendas en alquiler continúa siendo uno de los principales desafíos del sector.

    Un nuevo escenario para la inversión en el sector inmobiliario

    Desde la Cámara también remarcaron que estas medidas se complementan con la eliminación previa del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), que afectaba a las propiedades adquiridas antes de 2018.

    El nuevo esquema tributario busca simplificar el sistema impositivo, reducir la carga fiscal sobre el sector inmobiliario y generar condiciones más competitivas para el desarrollo de inversiones en construcción. Según indicaron los representantes de la entidad, el objetivo es promover un mercado más transparente y dinámico.

    Finalmente, la Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro adelantó que continuará monitoreando la implementación de estas disposiciones para brindar asesoramiento tanto a los profesionales del sector como al público interesado en operar dentro del nuevo marco normativo vigente.

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