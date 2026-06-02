martes 02 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Defensores de Belgrano de Villa Ramallo ganó en Lincoln, cortó la mala racha y se ilusiona en el Federal A

    Villa Ramallo venció 2 a 0 a El Linqueño como visitante, volvió al triunfo tras cuatro fechas y sigue en carrera por la clasificación.

    2 de junio de 2026 - 18:00
    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo venció 2 a 0 a El Linqueño como visitante por el Torneo Federal A. Con goles de Mateo Tuset y Enzo Luna, cortó una racha de cuatro partidos sin victorias.

    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo venció 2 a 0 a El Linqueño como visitante por el Torneo Federal A. Con goles de Mateo Tuset y Enzo Luna, cortó una racha de cuatro partidos sin victorias.

    lavozderamallo.com.ar

    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo logró una victoria clave en la 11ª fecha del Torneo Federal A al derrotar 2 a 0 a El Linqueño en condición de visitante. Con goles de Mateo Tuset y Enzo Luna, el equipo dirigido por Gabriel Pieralisi cortó una racha de cuatro partidos sin ganar y recuperó confianza para afrontar la recta decisiva de la temporada.

    Lee además
    Con un presupuesto que supera los 1900 millones de pesos, el intendente encabezó la apertura de sobres para el nuevo edificio educativo.

    Villa Ramallo: Adjudicaron la construcción de la Escuela Secundaria 4 con una inversión millonaria
    En el marco de un plan de modernización e inversión en infraestructura que apunta a mejorar la atención y fortalecer su presencia en todo el territorio bonaerense, Banco Provincia abrió su nueva sucursal en la localidad de Villa Ramallo.

    Banco Provincia inauguró en Villa Ramallo una nueva sucursal sustentable y tecnológica

    Defensores volvió a sumar de a tres en el Torneo Federal A

    El encuentro disputado en Lincoln fue parejo durante gran parte del primer tiempo. El conjunto local intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión de la pelota y el control territorial, aunque le faltó profundidad para generar situaciones claras frente al arco rival.

    Defensores apostó a una propuesta más directa y encontró espacios para lastimar en velocidad. Eloy Roige tuvo dos oportunidades para abrir el marcador, mientras que el arquero Vizgarra respondió con seguridad para sostener el empate.

    La ocasión más clara de El Linqueño llegó a través de un cabezazo de Núñez, que obligó a una destacada intervención del arquero granate antes del descanso.

    Mateo Tuset abrió el camino para el Granate

    En el complemento, el equipo de Villa Ramallo se mostró más sólido en la mitad de la cancha y comenzó a controlar mejor el desarrollo del juego. Con mayor equilibrio y precisión en la circulación, Defensores fue ganando confianza y encontró la ventaja a los 12 minutos.

    Tras una buena acción colectiva, Mateo Tuset apareció dentro del área para definir con precisión y establecer el 1 a 0. El gol modificó el escenario del partido y permitió que el visitante manejara los tiempos con mayor tranquilidad.

    A partir de allí, el conjunto de Pieralisi exhibió orden táctico y firmeza defensiva para neutralizar los intentos de reacción del equipo local.

    Enzo Luna selló la victoria y alimenta la ilusión de clasificación

    Cuando El Linqueño intentaba adelantar sus líneas en busca del empate, Defensores aprovechó los espacios y terminó liquidando el encuentro. A los 36 minutos del segundo tiempo, el árbitro sancionó un penal para el conjunto visitante tras una infracción dentro del área.

    Enzo Luna se hizo cargo de la ejecución y definió con precisión para marcar el 2 a 0 definitivo. El tanto terminó de asegurar una victoria muy valiosa para el Granate.

    Con este resultado, Defensores volvió a sumar de a tres después de cuatro fechas, recuperó confianza y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación. El triunfo en Lincoln representa un impulso importante para afrontar los próximos compromisos y seguir soñando con ser protagonista en el Torneo Federal A.

    Temas
    Seguí leyendo

    Villa Ramallo: Adjudicaron la construcción de la Escuela Secundaria 4 con una inversión millonaria

    Banco Provincia inauguró en Villa Ramallo una nueva sucursal sustentable y tecnológica

    Banco Provincia inauguró en Villa Ramallo una sucursal sustentable y tecnológica

    San Pedro: El Hospital SADIV brindará una capacitación sobre diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia

    Provincia: Piden una sesión especial para tratar la situación de Ioma

    San Pedro recibe un encuentro nacional de hotelería y proyecta fortalecer el turismo sindical

    Festival solidario en San Antonio de Areco: música, juegos y donaciones para ayudar al Hogar San Camilo

    Ramallo fortalece los comedores escolares con nuevo equipamiento para 17 escuelas

    Hospital Emilio Ruffa de San Pedro: avanzan obras eléctricas y suman 28 cámaras de seguridad

    Ramallo batió un récord histórico con 4.767 inscriptos para los Juegos Bonaerenses 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    provincia: piden una sesion especial para tratar la situacion de ioma

    Provincia: Piden una sesión especial para tratar la situación de Ioma

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este 3 de junio volverán a realizarse actividades en distintos puntos de Argentina en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, el movimiento que desde hace más de una década mantiene vigente el reclamo contra la violencia hacia las mujeres y los femicidios.

    San Nicolás marchará por Ni Una Menos a 11 años del nacimiento del movimiento
    La jornada formativa estará a cargo del especialista Claudio Agüero, alergista e inmunólogo infantil del cuerpo médico del centro de salud anfitrión, quien abordará los lineamientos esenciales para el diagnóstico temprano y el abordaje inmediato de esta grave reacción alérgica generalizada que constituye una emergencia médica.

    San Pedro: El Hospital SADIV brindará una capacitación sobre diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia

    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo venció 2 a 0 a El Linqueño como visitante por el Torneo Federal A. Con goles de Mateo Tuset y Enzo Luna, cortó una racha de cuatro partidos sin victorias.

    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo ganó en Lincoln, cortó la mala racha y se ilusiona en el Federal A

    Provincia: Piden una sesión especial para tratar la situación de Ioma

    Provincia: Piden una sesión especial para tratar la situación de Ioma

    Las rutas que atraviesan el Partido de Pergamino tienen nuevos equipos de radares

    Las rutas que atraviesan el Partido de Pergamino tienen nuevos equipos de radares