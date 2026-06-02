Defensores de Belgrano de Villa Ramallo ganó en Lincoln, cortó la mala racha y se ilusiona en el Federal A

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo venció 2 a 0 a El Linqueño como visitante por el Torneo Federal A. Con goles de Mateo Tuset y Enzo Luna, cortó una racha de cuatro partidos sin victorias.

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo logró una victoria clave en la 11ª fecha del Torneo Federal A al derrotar 2 a 0 a El Linqueño en condición de visitante. Con goles de Mateo Tuset y Enzo Luna, el equipo dirigido por Gabriel Pieralisi cortó una racha de cuatro partidos sin ganar y recuperó confianza para afrontar la recta decisiva de la temporada.

El encuentro disputado en Lincoln fue parejo durante gran parte del primer tiempo. El conjunto local intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión de la pelota y el control territorial, aunque le faltó profundidad para generar situaciones claras frente al arco rival.

Defensores apostó a una propuesta más directa y encontró espacios para lastimar en velocidad. Eloy Roige tuvo dos oportunidades para abrir el marcador, mientras que el arquero Vizgarra respondió con seguridad para sostener el empate.

La ocasión más clara de El Linqueño llegó a través de un cabezazo de Núñez, que obligó a una destacada intervención del arquero granate antes del descanso.

Mateo Tuset abrió el camino para el Granate

En el complemento, el equipo de Villa Ramallo se mostró más sólido en la mitad de la cancha y comenzó a controlar mejor el desarrollo del juego. Con mayor equilibrio y precisión en la circulación, Defensores fue ganando confianza y encontró la ventaja a los 12 minutos.

Tras una buena acción colectiva, Mateo Tuset apareció dentro del área para definir con precisión y establecer el 1 a 0. El gol modificó el escenario del partido y permitió que el visitante manejara los tiempos con mayor tranquilidad.

A partir de allí, el conjunto de Pieralisi exhibió orden táctico y firmeza defensiva para neutralizar los intentos de reacción del equipo local.

Enzo Luna selló la victoria y alimenta la ilusión de clasificación

Cuando El Linqueño intentaba adelantar sus líneas en busca del empate, Defensores aprovechó los espacios y terminó liquidando el encuentro. A los 36 minutos del segundo tiempo, el árbitro sancionó un penal para el conjunto visitante tras una infracción dentro del área.

Enzo Luna se hizo cargo de la ejecución y definió con precisión para marcar el 2 a 0 definitivo. El tanto terminó de asegurar una victoria muy valiosa para el Granate.

Con este resultado, Defensores volvió a sumar de a tres después de cuatro fechas, recuperó confianza y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación. El triunfo en Lincoln representa un impulso importante para afrontar los próximos compromisos y seguir soñando con ser protagonista en el Torneo Federal A.