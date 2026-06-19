Fraude al seguro: jornada histórica por ADEAA y el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires

Este encuentro, propuesto por representantes del MPBA junto con la ADEAA y los principales operadores de este mercado, también contó con el respaldo y apoyo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, resaltando la preocupación institucional por acotar y combatir esta costosa amenaza.

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires (MPBA) y la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) convocaron a representantes del mundo asegurador y máxios referentes de la industria a participar de una jornada de capacitación sobre “Fraude al Seguro: Aspectos de Fondo y Forma”.

La actividad, enmarcada en el acuerdo de cooperación que ambos firmaron en marzo de 2026, reunió al Dr. Aldo Álvarez, Presidente de ADEAA; al Dr. Julio Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (MPBA); al Dr. Guillermo Plate, Superintendente de Seguros de la Nación; y a tres especialistas en la temática: Dr. Francisco Pont Vergés, Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal; Dr. Juan Manuel García Blanco, Director General de la Policía Judicial; y Dr. Claudio Oviedo, Agente Fiscal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

Entre todos dejaron claro el propósito común de luchar conjuntamente contra el fraude que aqueja al sector y en el que compañías, cámaras empresariales y Justicia tienen el compromiso de abordar una tarea común, conjunta y colaborativa para llegar a soluciones eficientes. Álvarez, presidente de ADEAA, expuso la profundidad de la iniciativa que busca generar efectos estructurales en todo el mercado, una cruzada que cuenta con el explícito apoyo institucional del Superintendente de Seguros de la Nación, el Dr. Guillermo Plate.

La dimensión del desafío quedó de manifiesto con los números que compartió el Superintendente Guillermo Plate ejemplificando con datos de la NAIC (Asociación Nacional de Comisionados de Seguros de los Estados Unidos) que causan escalofrío por su magnitud. “El fraude al seguro en Estados Unidos es el segundo delito más común después de la evasión fiscal y el segundo más rentable, luego del tráfico de drogas. Entre el 3% y el 10% de los reclamos en Estados Unidos son fraudulentos y monto alcanzado es de entre 80 y 100 billones de dólares”. Estas cifras, por sí solas, evidencian la dimensión del problema y y el nivel de daño que generan a la solvencia de las aseguradoras.

Conscientes de esta grave situación que también está presente en nuestro país, Aldo Álvarez explicó la importancia de la iniciativa impulsada por ADEAA y el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, zona donde se concentra el mayor número de fraudes. Y su deseo de que la misma irradie una onda expansiva positiva a la totalidad de la industria. Resaltó lo imprescindible del trabajo conjunto con la justicia y del impacto sistémico positivo que esto podría generar. Propone involucrarse y transmitir a los fiscales, todo el know how necesario acerca del sistema asegurador, a fin de que ellos puedan tener un conocimiento acabado al momento de investigar.

Como una de las primeras acciones, además de la convocatoria a la Jornada Antifraude, desde ADEAA prepararon 6 módulos de formación sobre diferentes aspectos del negocio asegurador, sus alcances y limitaciones que formarán parte del Campus Virtual del Centro de Capacitación de la Procuración General. E invitaron a toda la industria a sumarse a esta iniciativa para llegar a tener una justicia especializada en delitos contra el sector, apelando a generar entre todos un movimiento estratégico que marque un antes y un después en la defensa de la solvencia de las aseguradoras.

Por su parte el Dr. Conte Grand resaltó la necesidad de que los fiscales se especialicen en diferentes materias, cada vez más diversas y complejas, y entre ellas la aseguradora. Y así, poder investigar con más conocimiento específico cuando se trate de delitos que la involucren. Resaltó la importancia de esta jornada, la nutrida convocatoria lograda, lo que pone de manifiesto el interés de muchos de los actores de la industria por acotar y resolver este flagelo que genera enormes pérdidas a las compañías, donde la otra cara de la moneda son sobrecostos a los asegurados encareciendo innecesariamente las coberturas.

Participaron más de 130 especialistas

Alrededor de 130 especialistas en tema de fraude, derecho del seguro, liquidación de siniestros, CEOs de compañías líderes y autoridades de cámaras colegas y de instituciones relevantes del sector, participaron de estas dos horas de diálogo público-privado. Asimismo, toda la prensa aseguradora dijo presente, así como cronistas del sector judicial y medios generales que hicieron cobertura de las exposiciones.

La importancia de la alianza con el MPF

Al cierre del encuentro, Álvarez destacó la importancia de la alianza con el MPF para todo el mercado por su efecto punitivo, disuasivo, persecutorio, así como espacio de intercambio, enriquecimiento, confianza mutua, colaboración, puesta de medios en común y sinergias, que llama a encolumnarse detrás de un objetivo superior “que nos beneficia a todos y permite que el sector se expanda”. Enfatizó que “la acción encarada cuenta con un claro aval de respaldo institucional por parte del MPBA y la Superintendencia de Seguros. Nos han explicado cuál es el problema que enfrentan y para dónde tenemos que ir juntos para resolverlo. Aprovechemos esta instancia que derramará beneficios para todo el sistema asegurador”, concluyó al cierre del evento.

Fuente: 100% Seguro.