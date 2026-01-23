viernes 23 de enero de 2026
    • San Pedro cierra el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Verano con un acto oficial

    El municipio de San Pedro realizará el martes 27 el acto de clausura del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026.

    23 de enero de 2026 - 17:13
    El próximo martes concluye el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Veran.

    El próximo martes concluye el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Veran.

    notisanpedro.info
    Acto de cierre con presencia de autoridades y la comunidad educativa

    La ceremonia de clausura tendrá lugar el martes 27 de enero desde las 10:00 horas y contará con la participación de autoridades municipales, representantes de la Dirección de Educación y miembros de la comunidad educativa local. El acto marcará el cierre formal de una nueva edición del programa que funcionó durante todo el mes de enero en distintas sedes del distrito.

    Desde el área educativa municipal señalaron que el encuentro será una oportunidad para poner en valor el trabajo realizado por docentes, auxiliares y equipos técnicos que sostuvieron las actividades, además de reconocer la participación de las familias y los estudiantes.

    Escuelas Abiertas en Verano: inclusión, juego y educación

    El programa Escuelas Abiertas en Verano, promovido por el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof, volvió a consolidarse como una política pública clave para garantizar el derecho al juego y a la educación fuera del calendario escolar tradicional.

    Durante el ciclo 2026, niños, niñas y adolescentes participaron de actividades recreativas y deportivas coordinadas por docentes y profesionales, propuestas pedagógicas con talleres artísticos y culturales, y un servicio alimentario que reforzó el acompañamiento nutricional en las sedes habilitadas.

    Trabajo articulado entre Provincia y Municipio

    Desde la Municipalidad de San Pedro destacaron que la articulación entre el gobierno provincial y el Estado local permitió que las escuelas se transformaran en espacios de encuentro seguro durante el verano. El programa no solo brindó contención social, sino que también fortaleció la vinculación comunitaria y el desarrollo integral de las juventudes sampedrinas.

    Con el cierre del ciclo 2026, las autoridades realizaron un balance positivo de la iniciativa y remarcaron la importancia de sostener políticas públicas que acompañen a las infancias y adolescencias más allá del período lectivo.

