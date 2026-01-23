San Pedro cierra el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Verano con un acto oficial

El municipio de San Pedro anunció el acto oficial de cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026, que se desarrollará el próximo martes 27 a las 10 horas. La iniciativa, impulsada por la Provincia, volvió a ofrecer durante el receso escolar espacios de recreación, inclusión y acompañamiento educativo.

La ceremonia de clausura tendrá lugar el martes 27 de enero desde las 10:00 horas y contará con la participación de autoridades municipales, representantes de la Dirección de Educación y miembros de la comunidad educativa local. El acto marcará el cierre formal de una nueva edición del programa que funcionó durante todo el mes de enero en distintas sedes del distrito.

Desde el área educativa municipal señalaron que el encuentro será una oportunidad para poner en valor el trabajo realizado por docentes, auxiliares y equipos técnicos que sostuvieron las actividades, además de reconocer la participación de las familias y los estudiantes.

El programa Escuelas Abiertas en Verano, promovido por el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof, volvió a consolidarse como una política pública clave para garantizar el derecho al juego y a la educación fuera del calendario escolar tradicional.

Durante el ciclo 2026, niños, niñas y adolescentes participaron de actividades recreativas y deportivas coordinadas por docentes y profesionales, propuestas pedagógicas con talleres artísticos y culturales, y un servicio alimentario que reforzó el acompañamiento nutricional en las sedes habilitadas.

Trabajo articulado entre Provincia y Municipio

Desde la Municipalidad de San Pedro destacaron que la articulación entre el gobierno provincial y el Estado local permitió que las escuelas se transformaran en espacios de encuentro seguro durante el verano. El programa no solo brindó contención social, sino que también fortaleció la vinculación comunitaria y el desarrollo integral de las juventudes sampedrinas.

Con el cierre del ciclo 2026, las autoridades realizaron un balance positivo de la iniciativa y remarcaron la importancia de sostener políticas públicas que acompañen a las infancias y adolescencias más allá del período lectivo.