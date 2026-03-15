San Pedro: Cecilio Salazar supervisó obras de mejora en el Estadio Municipal con apoyo del sector privado

El intendente Cecilio Salazar encabezó una recorrida por las instalaciones del Estadio Municipal para supervisar el avance de las obras de infraestructura y puesta en valor que se ejecutan mediante un esquema de articulación entre el Estado local y el sector privado.

El intendente Cecilio Salazar recorrió las instalaciones del Estadio Municipal de la ciudad de San Pedro para supervisar el avance de las obras de infraestructura y puesta en valor que se desarrollan en el predio. Los trabajos forman parte de un esquema de colaboración entre el municipio y empresas privadas que aportan materiales y acompañan el proceso de mejoras.

Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, y el director de Deportes, Pablo Guereta. En el lugar verificaron distintas intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de uso, seguridad y funcionamiento de uno de los espacios deportivos más importantes de la ciudad.

Las autoridades destacaron que las obras forman parte de un plan integral iniciado el año pasado, cuando se concretó la renovación completa del sistema de iluminación del predio, una mejora clave para la realización de actividades deportivas en horarios nocturnos.

En la etapa actual, las tareas se concentran en distintos sectores estratégicos del estadio. Entre los trabajos ya realizados se encuentra el cierre de la cabecera ubicada sobre la calle Bozzano, donde se colocaron chapas acondicionadas y pintadas para reforzar la seguridad y mejorar la estética del lugar.

Al mismo tiempo, los equipos avanzan en la cabecera sobre calle Casella, donde se proyecta la construcción de cerca de 90 metros de tapial. Además, se prevé la instalación de un nuevo portón de acceso exclusivo para ambulancias y una reorganización de los espacios destinados a las parcialidades local y visitante.

Empresas locales se suman al programa de responsabilidad social

El proyecto también incluyó el reacondicionamiento de la cantina del estadio, que fue pintada e iluminada, junto con la renovación del acceso peatonal para facilitar el ingreso del público en los eventos deportivos.

Estas obras se concretan mediante el programa municipal de responsabilidad social empresaria, una iniciativa que promueve la participación del sector privado en la mejora de los espacios públicos. Hasta el momento, 16 empresas locales ya se sumaron al esquema a través de pautas publicitarias que permiten adquirir los materiales necesarios para continuar con las obras.

Desde el municipio señalaron que este modelo de articulación público-privada permite avanzar en mejoras concretas para el estadio, al tiempo que fortalece el uso comunitario de un espacio que convoca diariamente a jóvenes, familias e instituciones deportivas de la ciudad.