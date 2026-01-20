San Pedro: Bomberos Voluntarios vendió unos 7.000 números en el regreso del Chanchomóvil solidario

martes 20 de enero de 2026
    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro llevó adelante el último sábado una nueva jornada de su tradicional campaña solidaria “Chanchomóvil”, con el objetivo de reunir recursos para garantizar la operatividad de la institución y avanzar en proyectos de infraestructura, informaron fuentes de la entidad.

    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro concretó el último sábado una nueva edición de su tradicional campaña solidaria Chanchomóvil, con una amplia respuesta de la comunidad. La iniciativa permitió vender alrededor de 7.000 números y recaudar fondos clave para sostener la operatividad del servicio y avanzar en proyectos de infraestructura.

    Chanchomóvil: una campaña solidaria con alcance en todo el partido

    La jornada tuvo un marcado carácter federal dentro del partido de San Pedro, ya que participaron de manera articulada el Cuerpo Activo central y los destacamentos N°1 de Gobernador Castro y N°2 de Río Tala. La comercialización de los bonos, con un valor individual de 2.000 pesos, estuvo a cargo exclusivamente de los propios bomberos, quienes se organizaron en puestos fijos y también recorrieron los distintos barrios a bordo de las unidades.

    Este esquema permitió reforzar el contacto directo con los vecinos y acercar la campaña solidaria a cada localidad, consolidando un vínculo histórico entre la institución y la comunidad. Desde la entidad destacaron que este tipo de acciones no solo cumple un rol financiero, sino que también fortalece el reconocimiento social hacia el trabajo cotidiano de los bomberos voluntarios.

    Ventas y resultados: fuerte apoyo de la comunidad

    El jefe del Cuerpo Activo, Edgardo Epelde, confirmó que se vendieron aproximadamente 7.000 números en total, una cifra que fue considerada altamente positiva por la institución. Según el detalle oficial, en la ciudad de San Pedro se comercializaron unas 3.900 boletas, mientras que en Gobernador Castro se alcanzaron 2.000 ventas y en Río Tala alrededor de 1.000.

    El sorteo se realizó a través de la Quiniela Provincial Nocturna y el número ganador fue el 055. De acuerdo a lo informado por las autoridades bomberiles, casi la totalidad de los adjudicatarios de los lechones ya se presentó para retirar su premio, restando únicamente dos ganadores por hacerlo.

    Destino de los fondos y próximos Chanchomóviles

    Epelde explicó que lo recaudado será destinado a necesidades prioritarias de la institución, entre ellas la construcción del destacamento de Río Tala y la adquisición de equipamiento e instrumental esencial para mejorar la respuesta ante emergencias. “Estamos enfocados en la construcción del destacamento de Río Tala y hay que comprar equipamiento o instrumental. Todo sirve, todo ayuda”, señaló.

    Además, el jefe bomberil adelantó que la intención es sostener esta modalidad de financiamiento durante todo el año. “Calculamos cada dos meses hacer un chanchomóvil para San Pedro y las localidades”, indicó, remarcando que la continuidad de la campaña dependerá, en gran medida, del acompañamiento de la comunidad, que una vez más volvió a demostrar su compromiso con los Bomberos Voluntarios de San Pedro.

