jueves 05 de marzo de 2026
    • Cartoneros de Baradero denuncian destrato del Municipio y falta de reparación de maquinarias

    Movimiento de Trabajadores Excluidos reclaman respuestas por camiones y maquinaria sin reparar y aseguran que su labor es ignorada por autoridades de Baradero.

    5 de marzo de 2026 - 11:16
    Agustina Pérez y María Cristina Varela, integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos. «Hacemos el trabajo que nadie quiere hacer». Es en el contexto del conflicto que mantienen con la Municipalidad por la falta de la reparación del camión por lo que aún no han tenido respuesta.

    Agustina Pérez y María Cristina Varela, integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos. «Hacemos el trabajo que nadie quiere hacer». Es en el contexto del conflicto que mantienen con la Municipalidad por la falta de la reparación del camión por lo que aún no han tenido respuesta.

    tulineadirecta

    Integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Baradero expresaron su preocupación ante el destrato que reciben del Municipio. Señalan que la falta de reparación de un camión y otras maquinarias dificulta su trabajo cotidiano y asegura que cumplen tareas esenciales que nadie más quiere realizar, pese a la ausencia de apoyo institucional.

    Falta de maquinaria y camión sin reparación

    Agustina Pérez y María Cristina Varela aseguraron a #TúRadio que el camión de la cooperativa lleva un año sin reparación. Esto, sumado a la inactividad de la pala mecánica acordada con el Municipio, dificulta la recolección de residuos en la ciudad y genera malestar tanto en la cooperativa como en los vecinos.

    Cooperativa de cartoneros: un trabajo esencial ignorado

    “Somos una cooperativa que hace el trabajo que nadie quiere hacer, revolvemos la basura del otro”, señalaron. Aseguran que se trata del único proyecto real de ambiente en Baradero, pero que no reciben las mínimas condiciones prometidas por las autoridades municipales, generando un proceso de desgaste hacia los trabajadores.

    Reclamo por destrato y apoyo institucional

    Las referentes manifestaron que sienten que las autoridades “dinamitan nuestro trabajo por todos lados”. Denunciaron que directores de escuelas tuvieron que colaborar con su propia logística ante la falta de respuesta municipal, y afirmaron que no están solicitando nada fuera de lo que les corresponde, solo el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

    El Movimiento de Trabajadores Excluidos espera respuestas concretas del Municipio y exige la reparación de las maquinarias y camiones para poder continuar con su labor fundamental para la ciudad.

