San Pedro: Avanza la refacción del Polo Universitario con nuevas etapas de obra

La Secretaría de Obras continúa con el desarrollo de los trabajos de refacción y readecuación edilicia en el Polo Universitario de San Pedro (PUSAP)

La obra de refacción y readecuación edilicia en el Polo Universitario de San Pedro avanza de manera sostenida, con progresos visibles en distintas etapas de ejecución. Los trabajos forman parte de una intervención integral destinada a optimizar las condiciones del edificio y acompañar el desarrollo de la educación superior en la ciudad.

Avances en pisos y revestimientos del Polo Universitario En los últimos días se completó la colocación de los revestimientos y se dio inicio a la etapa de instalación de pisos, uno de los frentes principales de la obra en esta instancia. Estas tareas permiten consolidar las superficies interiores y preparar los espacios para las etapas finales de terminación.

Instalación eléctrica en dos etapas técnicas En paralelo, continúan los trabajos de instalación eléctrica, que se ejecutan en dos fases por razones técnicas. La primera etapa se realizó antes de la colocación de los revestimientos, mientras que la segunda se desarrollará una vez finalizada la instalación de los materiales y elementos definitivos.

Mejora del edificio y respaldo a la oferta educativa Las mejoras en el Polo Universitario de San Pedro buscan fortalecer el funcionamiento del establecimiento y garantizar mejores condiciones para estudiantes y docentes. La obra se enmarca en las gestiones del intendente Cecilio Salazar ante la Provincia de Buenos Aires y en el trabajo articulado con el Programa Puentes, del Ministerio de Gobierno, dentro de las políticas del Plan 6x6 impulsado por el gobernador Axel Kicillof.

