domingo 25 de enero de 2026
    • San Pedro: Avanza la refacción del Polo Universitario con nuevas etapas de obra

    La Secretaría de Obras avanza con pisos, revestimientos e instalaciones en el PUSAP para mejorar el edificio y fortalecer la oferta educativa de de San Pedro.

    25 de enero de 2026 - 09:36
    La Secretaría de Obras continúa con el desarrollo de los trabajos de refacción y readecuación edilicia en el Polo Universitario de San Pedro (PUSAP)

    La Secretaría de Obras continúa con el desarrollo de los trabajos de refacción y readecuación edilicia en el Polo Universitario de San Pedro (PUSAP)

    Municipalidad de San Pedro

    La obra de refacción y readecuación edilicia en el Polo Universitario de San Pedro avanza de manera sostenida, con progresos visibles en distintas etapas de ejecución. Los trabajos forman parte de una intervención integral destinada a optimizar las condiciones del edificio y acompañar el desarrollo de la educación superior en la ciudad.

    El Municipio de San Pedro profundiza su programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana en las diversas localidades del distrito, a través de un esquema de trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Servicios Públicos.

    El Municipio de San Pedro refuerza el mantenimiento y la puesta en valor en las localidades del distrito
    El Hospital Privado SADIV pondrá en marcha un laboratorio de función pulmonar de alta complejidad

    San Pedro: Hospital SADIV inaugura un laboratorio pulmonar único en la región

    Avances en pisos y revestimientos del Polo Universitario

    En los últimos días se completó la colocación de los revestimientos y se dio inicio a la etapa de instalación de pisos, uno de los frentes principales de la obra en esta instancia. Estas tareas permiten consolidar las superficies interiores y preparar los espacios para las etapas finales de terminación.

    Instalación eléctrica en dos etapas técnicas

    En paralelo, continúan los trabajos de instalación eléctrica, que se ejecutan en dos fases por razones técnicas. La primera etapa se realizó antes de la colocación de los revestimientos, mientras que la segunda se desarrollará una vez finalizada la instalación de los materiales y elementos definitivos.

    Mejora del edificio y respaldo a la oferta educativa

    Las mejoras en el Polo Universitario de San Pedro buscan fortalecer el funcionamiento del establecimiento y garantizar mejores condiciones para estudiantes y docentes. La obra se enmarca en las gestiones del intendente Cecilio Salazar ante la Provincia de Buenos Aires y en el trabajo articulado con el Programa Puentes, del Ministerio de Gobierno, dentro de las políticas del Plan 6x6 impulsado por el gobernador Axel Kicillof.

